Niklas und Jannis sind die ersten Babys am Neujahrstag

Die Neujahrsbabys sind da: Lars und Claudia Vorholt (v.l.) aus Luthe freuen sich über ihren Sohn Niklas. Kristin und Dennis Hausmann halten stolz ihren Sohn Jannis auf dem Arm. Foto: Krämer

Neustadt (dgs). Zwei kleine Jungen waren die ersten Babys, die im neuen Jahr im Neustädter Krankenhaus das Licht der Welt erblickten. Der kleine Niklas kam am Neujahrsmorgen um 1.45 Uhr. Zuvor hatten seine Eltern noch das Silvesterfeuerwerk vom Fenster des Kreißsaals aus verfolgt. „Wenn auch nicht mehr so richtig“, wie Claudia Vornholt zugab. Immerhin war sie mit Ehemann Lars schon seit 48 Stunden in der Klinik, bis der kleine Niklas endlich da war. Mit einem Gewicht von etwas über 2.200 Gramm kam er nach der Geburt erst einmal zur Beobachtung auf die Neugeborenen-Intensivstation, die Tür an Tür zum Kreißsaal liegt. Ab einem Geburtsgewicht von 1.500 Gramm werden Säuglinge hier betreut.

„Eine gute Sache“, wie der Leitende Arzt der Geburtsklinik, Dr. Hubert Sommer, findet. So sind Eltern und Kind nah beieinander. Die Vornholts hatten sich nicht zuletzt deshalb für das Neustädter Krankenhaus entschieden. Von ihrem Wohnort Luthe sind es außerdem nur acht Kilometer, „da sind wir schnell da“, hatten sie sich gedacht.

Etwas mehr Zeit konnten sich Kristin und Dennis Hausmann lassen. Sie feierten Silvester noch zu Hause, bevor sie sich in der Nacht auf den Weg machten. Ihr Sohn Jannis kam am 1. Januar um 7.09 Uhr auf die Welt - mit einem Geburtsgewicht von 4.120 Gramm. Insgesamt konnte das Neustädter Krankenhaus im Vorjahr 1.078 Entbindungen verzeichnen, darunter 17 Zwillingsgeburten. Die Kaiserschnitt-Geburten nehmen dabei ständig zu, rund die Hälfte seien medizinisch nicht indiziert, sondern würden auf Wunsch der Eltern vorgenommen, so Sommer.

Ausgabe-Nr. 2299 vom 03.01.2018