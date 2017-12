Tschüss 2017 - einen sicheren und guten Rutsch ins neue Jahr

Polizei mahnt zum vorsichtigen Umgang mit Feuerwerk

Neustadt (os). Das war also 2017. Ein Jahr, das den Neustädtern einiges an Geduld abverlangt hat. Genaueres dazu finden Sie, liebe Leser, nicht nur in unserem Jahresrückblick auf den Seiten 12 und 13 der aktuellen Ausgaben - natürlich auch im ePaper. Auch in Jahresbetrachtung und Ausblick auf 2018 von Bürgermeister Uwe Sternbeck auf Seite 2 geht es darum. Was sportlich in diesem Jahr - im Spiegel unserer Berichterstattung - in Sachen Erfolge los war, findet sich kompakt auf Seite 8 dieser letzten Ausgabe des Jahres.

Damit der Start ins neue Jahr möglichst reibungslos verläuft, ist vor allem sicherer Umgang mit dem Silvesterfeuerwerk angeraten. „Knalltraumen, Verbrennungen, zerfetzte oder abgerissene Körperteile und andere schwere Verletzungen bis hin zum Tod - das können die Folgen von unsachgemäßem Gebrauch von Silvesterknallern, aber auch das Abbrennen illegaler, selbstgebastelter Böller sein“, warnt die Polizei. Wie alle Dienststellen hält auch das Kommissariat Neustadt deshalb einen eigens entworfenen Flyer mit Sicherheitshinweisen bereit. Schwerwiegende Verletzungen aus den vergangenen Jahren wurden in Neustadt glücklicherweise nicht bekannt.

Feiern Sie also fröhlich und

sicher ins neue Jahr!

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 981 vom 30.12.2017