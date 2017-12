Endlich wieder freie Fahrt durch Bordenau

Noch fehlen die Fördermittel für den dritten Bauabschnitt

Regionspräsident Hauke Jagau (Mi.) gibt zusammen mit Bürgermeister Uwe Sternbeck (re.) und Ortsbürgermeister Harry Piehl die Ortsdurchfahrt offiziell für den Verkehr frei.Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Bordenau (dgs). Mit dem klassischen Scherenschnitt haben Regionspräsident Hauke Jagau, Neustadts Bürgermeister Uwe Sternbeck und Ortsbürgermeister Harry Piehl am heute Mittag die Ortsdurchfahrt offiziell für den Verkehr freigegeben. Sternbeck lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Region. „Das ging alles Hand in Hand“, freute er sich.

Seit Juni schon laufen die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt. Zwischen der Straße „Am Dorfteich“ und der Einmündung „Steinweg“ sanierte die Region die Kreisstraße 335 auf rund 500 Metern. Der Abwasserbehandlungsbetrieb der Stadt (ABN) nutzte die Arbeiten, um den Regenwasserkanal und den darüber liegenden Gehweg an der Bordenauer Straße zu erneuern. Darüber hinaus baute die Region die Bushaltestelle Birkenweg in beiden Fahrtrichtungen barrierefrei aus.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme, die sich auf 700.000 Euro belaufen, teilen sich Region und ABN. Zur Freigabe der Straße waren auch die Anwohner, die nun endlich wieder freie Fahrt von ihren Grundstücken haben, zu Suppe und Schnittchen eingeladen.

Jetzt steht noch ein dritter Bauabschnitt an. Dann soll die Fahrbahn bis zum Ortsausgang in Richtung Neustadt grundsaniert werden. Für das Projekt mit geschätzten Kosten von rund 650.000 Euro hat die Region bereits Landesmittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz beantragt. Eine Zusage stehe allerdings noch aus, sagte Jagau beim Ortstermin in Bordenau.

Neben der Fahrbahn soll dann auch der östliche Gehweg erneuert werden, die Haltestelle Lohkamp barrierefrei umgebaut und in Fahrtrichtung Steinweg ein Schutzstreifen für Fahrradfahrer markiert werden.

