Pegel steigt - Bordenau bleibt erstmal gesperrt

Hochwasser bewegt sich auf Meldestufe III zu

Am Mittwoch wagten sich noch zahlreiche Autofahrer über die K 335, die seit dem Morgen wegen Hochwassers eindeutig gesperrt war. Freitagmorgen gegen 8 Uhr blieb eine 24-jährige Autofahrerin kurz vor dem „rettenden" Ufer liegen, als sie versuchte, von Bordenau aus durch die Fluten zu kommen. Laut Polizei stand das Wasser im Wagen bis auf die Sitze. Die Feuerwehr rettete die junge Frau, die Kosten für den Einsatz - rund 150 Euro - wird sie tragen müssen, dazu kommen 20 Euro Verwarngeld wegen Verstoßes gegen das Durchfahrtverbot.

Bordenau/Neustadt (os). An Prognosen hat sich die Hochwasserlage auch dieses Mal wieder nicht gehalten. Während der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ab Donnerstagmittag eine Stagnation des Pegels vorausgesagt hatte, stieg der Wasserstand an der Messstelle Neustadt über Nacht deutlich weiter an - um fast 30 Zentimeter auf 4,74 Meter am Freitagvormittag.

Damit ist eine Wiederfreigabe der seit Mittwoch gesperrten Verbindungsstraße K 335 zwischen Bordenau und Poggenhagen vorerst nicht zu erwarten.

Bei 4,80 Metern beginnt die Hochwasser-Meldestufe 3, dann können bereits mehr als nur landwirtschaftliche Flächen überflutet werden. Weitere Auswirkungen auf den Verkehr im Stadtgebiet sind ab 4,95 Metern zu erwarten, dann gerät auch der Bereich vor der Leinebrücke in Basse in große Überflutungsgefahr. Eine erhebliche Zunahme des LKW-Verkehrs durch die Kernstadt wäre eine wahrscheinliche Folge, weil die B 6 als Umfahrung für den Schwerlastverkehr ausfällt. Die Stadtverwaltung und weitere Beteiligte bereiten sich bereits seit Freitag auf diesen Fall vor, um entsprechend nötige Ausweichstrecken schnell ausschildern zu können.

