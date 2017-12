Straßensanierung: Stadt lässt morgen die restlichen Bäume an der „Landwehr“ fällen

Insgesamt 70 Bäume fallen - auch in Bordenau und Hagen

Schon etliche Bäume an der Landwehr mussten weichen, jetzt fallen auch noch die restlichen. Ob die Region Hannover allerdings im nächsten Jahr tatsächlich mit der Sanierung der Straße beginnt, steht noch nicht fest. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Die Stadt lässt ab morgen an der „Landwehr“, in Bordenau und Hagen viele Bäume fällen. Die Rodungsarbeiten dienten als Vorbereitung für im nächsten Jahr anstehende Straßenbaumaßnahmen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Insgesamt werden rund 70 Straßenbäume und Gebüsche entfernt. „Die gefällten Bäume werden Ende 2018 durch Neupflanzungen kompensiert“, versichert Stadtsprecher Benjamin Gleue.

Heute beginnen die Arbeiten an der „Landwehr“, die dazu zeitweise komplett gesperrt werden muss. Gefällt werden sollen die Straßenbäume von der Bahnunterführung bis zur Einmündung in die Hans-Böckler-Straße. „Die für die Landwehr zuständige Region Hannover will die Kreisstraße 347 voraussichtlich in den nächsten drei bis vier Jahren komplett sanieren“, begründet der Stadtsprecher die Fällung.

Weitere Rodungs- und Baumfällarbeiten stehen am Freitag, 15. Dezember, an den Straßen „Am Gänseberg“ und „Im Ortbruche“ in Hagen an, wo die Stadt im nächsten Jahr Straßenbaumaßnahmen plant.

Ebenso soll im nächsten Jahr der Ausbau der Straße „Am Dorfteich“ in Bordenau erfolgen. Dazu werden am Samstag, 16. Dezember, dort die Bäume entlang der Straße gefällt.

Während der Fällarbeiten müssen die Verkehrsteilnehmer auch hier mit Behinderungen rechnen. Die entsprechenden Straßenabschnitte werden für die Dauer der Arbeiten voll gesperrt, entlang der genannten Straßen sind Halteverbotszonen eingerichtet.

Auch wenn sämtliche Straßenbaumaßnahmen voraussichtlich erst im nächsten Jahres durchgeführt würden, müssten die Bäume bereits jetzt gefällt werden, heißt es von Seiten der Stadt. „Das Bundesnaturschutzgesetz regelt, dass Baumfällungen nur zwischen Oktober und Februar durchgeführt werden dürfen“, erklärt Gleue.

„Am Dorfteich“ werden nach Abschluss der Bauarbeiten neue Bäume gepflanzt

Bordenau. „Der Ortsrat Bordenau hat sich einstimmig für die Fällung der Bäume am Dorfteich ausgesprochen“, bestätigt Ortsbürgermeister Harry Piehl auf Nachfrage. Nach langer Wartezeit soll die Straße „Am Dorfteich“, an der Grundschule, Kindergarten und Dorfgemeinschaftshaus sowie der Sportplatz und der Festplatz des Dorfes liegen, nun endlich im nächsten Jahr ausgebaut werden. Die Straße dient auch der Erschließung des Neubaugebiets „Questhorst“. Rund 70 Parkplätze sollen auf beiden Seiten entstehen. „Für den Ausbau müssen die Bäume weichen“, betont Piehl. Einige der Linden seien ohnehin brüchig. Nach Abschluss des Ausbaus würden über 30 Bäume neu gepflanzt werden, sichert der Ortsbürgermeister zu. Die Bürger seien über die Fällarbeiten informiert, so Piehl.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2297 vom 13.12.2017