Wasser im Balneon - nur nicht im Becken

Keller des Neubaus steht unter Wasser

Feuerwehrleute pumpen Wasser über einen von außen erreichbaren Schacht in nahe Gullis ab. Fotos: Seitz

Marcus Niemeyer, selbst Schwimmmeister und Feuerwehrmann, sieht sich den schnell fallenden Wasserstand im Keller des neuen Hallenbades an.

Neustadt (os). Feuerwehreinsatz auf der Hallenbadbaustelle an der Leinstraße. Den Keller des neuen Balneon fanden Bauarbeiter am heutigen Montag rund 50 Zentimeter unter Wasser stehend vor. Einsatzkräfte der Kernstadtfeuerwehr pumpten über ein Löschfahrzeug und zusätzliche Tauchpumpen das Wasser in nahe Gullis ab.

Wie Wirtschaftsbetriebe-Sprecher Steffen Schlakat auf NZ-Anfrage sagte, ist wohl bereits am Freitagnachmittag eine frisch gesetzte Muffe von einem Rohr geplatzt, so lief während des Wochenendes Wasser aus.

Der Bauleiter war laut Schlakat kurz nach der Schadensmeldung vor Ort und ist optimistisch, dass sich die Auswirkungen sehr in Grenzen halten werden. "Es stand klares Leitungswasser im Keller, die Anlagen dort sind nach Worten des Bauleiters sehr robust", so der Betreiber-Sprecher.

