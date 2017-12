Wasserpreis wird um 35 Prozent erhöht

Aber: Wasserverband will Nitratbelastung in den Griff bekommen

Wasser wird teurer, aber auch besser? Der Wasserverband prüft gegenwärtig verschiedene Alternativen, um die Nitratbelastung im Wasserschutzgebiet Hagen zu mindern. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Die Preiserhöhung ist deftig: Der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) gibt in dieser Woche eine Erhöhung des Wasserpreises im kommenden Jahr um mehr als 35 Prozent bekannt. Beschlossen hat die Erhöhung der Verbandausschuss, dem neben Neustadts Bürgermeister Uwe Sternbeck auch die Ratsherren Thomas Stolte (CDU) und Josef Ehlert (SPD) angehören. Danach steigt der Arbeitspreis ab 1. Januar von 1,29 Euro pro Kubikmeter auf 1,75 Euro. Der Grundpreis wird von 7,30 Euro auf 8,50 Euro im Monat angehoben.

Der Wasserverband versorgt westlich von Hannover rund 115.000 Menschen mit Trinkwasser. In Neustadt gehören dazu fast alle Stadtteile, bis auf die Kernstadt, Poggenhagen, Suttorf und Mecklenhorst, die von den Stadtwerken Neustadt versorgt werden. In die Schlagzeilen geraten war der WVGN in diesem Jahr vor allem wegen des hohen Nitratgehalts seines Trinkwassers. So liegt die Belastung in einigen Brunnen im Wasserschutzgebiet Hagen nur knapp unter dem zulässigen Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter.

Wie Sebastian Kratz, stellvertretender Geschäftsführer des Wasserverbandes, dazu erklärt, erarbeitet das Unternehmen derzeit eine Gesamtstrategie, um die Nitratbelastung im Wasserschutzgebiet Hagen in den Griff zu bekommen. Es würden unterschiedliche Alternativen geprüft von der Mischung des Wassers, der Bohrung neuer Brunnen bis hin zu teuren Denitrifikationsanlagen. Im kommenden Jahr würden in jedem Fall Maßnahmen in die Wege geleitet, heißt es von Seiten des Wasserverbandes.

Für Geschäftsführer Stephan Schumüller ergibt sich der größte Finanzierungsbedarf aus dem 2012 gestarteten Rohrnetzerneuerungsprogramms. „Für das eingesetzte Material ist an vielen Stellen die technische Lebensdauer nach über 60 bis 70 Jahren bei Rohrleitungen, Hausanschlüssen und Armaturen erreicht. Für die sichere Trinkwasserversorgung ist daher die rechtzeitige Erneuerung erforderlich“, so Schumüller.

Bis zu 3,5 Millionen Euro jährlich hat das Unternehmen hier bereits investiert. Die wachsende Bevölkerung und neue Baugebiete, insbesondere im Garbsener Raum, machten die Erweiterung der Leitungen, teilweise sogar die Vergrößerung bestehender Rohrquerschnitte zusätzlich notwendig, erklärt der Geschäftsführer mit Blick auf den neuen Campus der Universität Hannover in Garbsen mit über 5.000 Nutzern.

Ein weiterer Grund für die Preiserhöhung sei die Änderung der Bilanzierung, heißt es von Seiten des Unternehmens. So hätten die Investitionen zu einer steigenden Verschuldung geführt. Da der Verband keine Gewinne erzielt, erfolgt die Finanzierung neben Abschreibungen über Darlehensaufnahmen.

„Ab 2018 sollen die Maßnahmen unmittelbar über den Wasserpreis finanziert werden“, erläutert der kaufmännische Leiter Sebastian Kratz. Andernfalls müssten die heutigen Ausgaben von nachfolgenden Generationen abgetragen werden.

Auch nach der Erhöhung liege der Wasserpreis des Verbandes im bundesweiten Vergleich im Durchschnitt, betont das Unternehmen. Zum Vergleich: Die örtlichen Stadtwerke bieten das Wasser mit einem Arbeitspreis von 1,18 Euro und einem Grundpreis von 5,50 Euro an, das ist deutlich günstiger.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 978 vom 09.12.2017