Endlich schnelles Internet in den Dörfern

Ausbau erfolgt in 18 Ortsteilen - Kosten 3,3 Millionen Euro

Neustadt/Hannover (dgs). Endlich schnelles Internet: Bis Ende 2018 sollen 13 Regionskommunen mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen versorgt werden. In Neustadt werden im Zuge dieser Maßnahme 2.046 Adressen in 18 Ortsteilen erschlossen. Insgesamt sollen 2.455 Haushalte und 165 Unternehmen und landwirtschaftlichen Betriebe mit bis zu 100 Mbit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload versorgt werden.

Seit Anfang November liegen die endgültigen Zuwendungsbescheide vom Bund und Land Niedersachsen zur Förderung vor. Nach europaweiter Ausschreibung, Bietergesprächen und Verhandlungen mit Telekommunikationsunternehmen sowie eingehender Prüfung der Ausbaupläne hat die Region jetzt zwei Unternehmen den Zuschlag erteilt: Telekom Deutschland und Northern Access.

Danach baut Telekom Deutschland die Breitbandversorgung auf in den Stadtteilen Amedorf, Evensen, Welze, Luttmersen, Mandelsloh, Warmeloh, Brase, Dinstorf, Hagen, Scharnhorst und

Schneeren. Northern Access sorgt für eine bessere Internetverbindung in Bevensen sowie teilweise in Lutter, Borstel, Nöpke, Eilvese und Niedernstöcken.

Rund 3,3 Millionen Euro investieren die Telekommunikationsunternehmen in den Ausbau in Neustadt. Die Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von 1,57 Millionen Euro wird durch den kommunalen Eigenanteil der Region sowie durch Fördermittel von Bund und Land gefüllt.

Derzeit werden bereits die Kernstadt sowie Bordenau, Moordorf (nördlicher Teil), Suttorf (südlicher Teil), Himmelreich und Mecklenhorst durch die Telekom versorgt. In Otternhagen, Scharrel, Metel, Basse, Helstorf sorgt HTP für schnelle Geschwindigkeiten. Rund 95 Prozent aller Adressen in Neustadt-Kernstadt, Bordenau, Moordorf, Poggenhagen sind außerdem über Vodafone (ehemals Kabel Deutschland) angebunden.

Gemeinsam mit der Stadt plant die Region derzeit, weitere bislang unterversorgte Adressen in Suttorf sowie in Mecklenhorst mit leistungsfähigem Breitbandanschluss zu versorgen. Der Fördermittelantrag ist gestellt, der Bescheid liegt voraussichtlich im ersten Quartal 2018 vor, danach erfolgt dann die Ausschreibung zur Erschließung.

Für unterversorgte Bereiche, die nicht in die geförderten Ausbauprogramme aufgenommen wurden oder bereits jetzt schon versorgt sind, hat Northern Access eine Aufrüstung der Kabelverzweiger zugesagt. Hierdurch sollen Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Download verfügbar sein. In Stöckendrebber wurde diese Aufrüstung bereits abgeschlossen.

Weitere Ortsteile wie Averhoy, Borstel (übriges, nicht gefördertes Gebiet), Büren, Dudensen, Eilvese (übriges, nicht gefördertes Gebiet), Empede, Lutter (übriges, nicht gefördertes Gebiet), Mardorf, Mariensee, Niedernstöcken (übriges, nicht gefördertes Gebiet), Nöpke, Poggenhagen, Suttorf, Vesbeck und Wulfelade sollen nach Angaben der Region folgen.

Ausgabe-Nr. 976 vom 25.11.2017