Wirtschaftsförderung befragt Unternehmen

Fragebögen kommen per E-Mail oder können heruntergeladen werden

Wirtschaftsförderer Uwe Hemens (v.l.) mit Franziska Hähn und Ulrike Ahrbecker von der Stadt.

Neustadt (dgs). Wie sind sie mit der Verkehrsanbindung zufrieden, wie sieht es mit dem Arbeitskräfteangebot und der Breitbandversorgung aus? Das will die Wirtschaftsförderung von den Unternehmen vor Ort wissen und hat daher eine Umfrage gestartet. Ab heute verschickt Wirtschaftsförderer Uwe Hemens Fragebögen online an nahezu 300 Firmen in seinem Verteiler. Wer keine E-Mail erhält, kann sich den Fragebogen auch vom Stadtportal unter www.wifoe-neustadt.de herunterladen.

„Uns ist es wichtig, dass sich die Betriebe vor Ort gut entwickeln. Deshalb möchten wir die Unternehmen befragen, was für Themen auf den Nägeln brennen und wo Bedarf zur Unterstützung vorliegt“, erläutert Hemens. Darüber hinaus werden Fragen zum Bedarf von Gewerbeflächen gestellt.

Der Wirtschaftsförderer hofft bis zum 10. Dezember auf den Rücklauf zahlreicher Fragebögen. Sie können per E-Mail unter info@wifoe-neustadt.de aber auch ausgedruckt per Post an: Wirtschaftsförderung Neustadt, Marktstraße 5, 31535 Neustadt zurückgesendet werden. Rückfragen können telefonisch unter 05032/9634285 gestellt werden.

Franziska Hähn, schon seit Februar als studentische Hilfskraft bei der Wirtschaftsförderung, wird die Auswertung der Fragebögen übernehmen. Im Januar sollen die Ergebnisse vorliegen - „und sie sind nicht für die Schublade“, verspricht Hemens.

