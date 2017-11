Die Asphaltwalzen rollen an - Busse und Autos müssen für einige Tage ausweichen

. . . aber dann ist die Mecklenhorster Straße erst einmal bis Januar frei!

Neustadt (dgs). „Das erste Etappenziel ist in Sicht“, heißt es vielversprechend aus der Stadtverwaltung zum Stand der Bauarbeiten Mecklenhorster Straße. „Wenn das Wetter mitspielt, rollen in der ersten Dezember-Woche die Asphaltfertiger und Walzen an. Dann soll der Abschnitt zwischen der Einmündung in die Suttorfer Straße und der anliegenden Tankstelle einschließlich des Kreuzungsbereichs der Hannoverschen Straße asphaltiert werden“, kündigt Stadtsprecher Benjamin Gleue an.

Das bedeutet allerdings, dass dann auch die Suttorfer Straße für mindestens vier Tage gesperrt werden muss, was erhebliche Folgen für den Verkehrsfluss in der Kernstadt und für den öffentlichen Nahverkehr hat. Für die Busse entfällt in diesen Tagen die bisherige Umleitungsstrecke über die Suttorfer Straße/Ziegeleiberg/Wiesenstraße. Die RegioBus werde die betroffenen Buslinien 440 und 490 zwischen Bordenau und Poggenhagen und die Linien 860, 870 sowie die Rufbusse R85 und R86 zwischen Basse und Mariensee über die Leine führen, erklärt der Stadtsprecher. Die Ortschaft Suttorf könne vorübergehend nur im Schülerverkehr bedient werden.

„Der Schülertransfer wird insgesamt gewährleistet, es kann aber zu deutlichen Verspätungen kommen“, macht Gleue deutlich. Ihre bisherigen Fahrzeiten und Routen könne keine der betroffenen Linien einhalten. Gegebenenfalls müssten einzelne Fahrten komplett ausfallen. Das Unternehmen RegioBus werde entsprechende Hinweise eigenständig veröffentlichen und an den Haltestellen anbringen. Bei Fragen ist das Unternehmen unter Telefon 05032/ 809327 zu erreichen.

Autofahrer können den Bereich Garten-/Wiesenstraße/Ziegeleiberg/Am Schießstande/Suttorfer Straße während der Asphaltierungsarbeiten nur noch aus Richtung Gewerbegebiet Ost anfahren. Die Suttorfer Straße ist eine Sackgasse. Der komplette PKW-Verkehr zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet Ost muss wie bisher über Bundesstraße 6 zwischen den Auf- und Abfahrten Leinstraße/Himmelreich und Bordenau fahren.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Wie schon in der Samstagsausgabe der Neustädter Zeitung zu lesen, wird die Mecklenhor ster Straße nach Abschluss der Asphaltierungsarbeiten für voraussichtlich vier Wochen für den Verkehr freigegeben. „Das ist sicher auch eine gute Nachricht für die Unternehmen im Gewerbegebiet Ost, für die das Weihnachtsgeschäft ansteht“, hofft Gleue. Die ausführende Straßenfirma Scharnhorst aus Nöpke habe sich da sehr kompromissbereit gezeigt.

Bald rote Ampeln auf der B 6

Die Sanierung der Mecklenhorster Straße ist noch nicht beendet. Die Bauarbeiten sollen am 8. Januar wieder aufgenommen werden. Dann wird der noch ausstehende Abschnitt zwischen der Tankstelle und der B 6-Überführung saniert. Dazu wird die Mecklenhorster Straße erneut für mehrere Monate voll gesperrt „und kann auch nicht über Schleichwege umfahren werden“, wie Stadtsprecher Gleue betont. Die einzige Verbindung zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet Ost führt dann in beide Fahrtrichtungen über die B 6.

Eine Sonderregelung hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung für den Busverkehr gefunden. Er wird über die Auffahrt Mecklenhorster Straße mit Hilfe einer Ampelanlage nach links durch die geöffnete Leitplanke über die B 6 zur Hannoverschen Straße und weiter in die Innenstadt geleitet. Die Ampel kann ausschließlich von Linienbussen per Funksignal gesteuert werden. Autofahrer dürfen die B 6-Auffahrt bei McDonalds weiterhin nutzen, können aber - wie bisher - nur in Fahrtrichtung Nienburg auffahren. Auch die Hannoversche Straße steht als Auf- und Abfahrt wieder zur Verfügung. dgs

