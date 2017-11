Betrunken führt der Heimweg in den Brunnen

Mittendurch statt abgebogen

Neustadt (os). Benebelt vom Alkohol - in einem Maß, das die Polizei mit einem Atemalkoholwert von 1,2 Promille angibt - hat eine 25-jährige Autofahrerin bei der Frage ob sie an der Marktstraße rechts oder links abbiegen muss die Mitte gewählt. Die Frau war auf dem Heimweg Richtung Lehrte, kam über die Landwehr auf den Heini-Nülle-Platz zugefahren. Laut Polizei schaute sie auf dem Handy nach dem richtigen Weg, statt abzubiegen lenkte sie ihren Wagen geradeaus und strandete im Brunnen auf dem Platz. Dabei wurden ihre Vorderrreifen so beschädigt, dass sie keine Luft mehr hielten.

Die Luft, die die Fahrerin dagegen ins Testgerät pustete, war entsprechend gehaltvoll. Sie muss sich jetzt unter anderem wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

