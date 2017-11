In der Erde gibt es immer Überraschungen

Tiefbauer Uwe Scharnhorst im Gespräch über die Baustelle Mecklenhorster Straße

Die Baustelle an der Mecklenhorster Straße könnte bereits fertig sein, allerdings lief bisher wenig nach dem ursprünglichen Plan.

Uwe Scharnhorst (re.) und Bauleiter Stephan Meinicke vor den Plänen für den Umbau an der Mecklenhorster Straße.

Nöpke/Neustadt (os). „Unsere Fahrer trifft das ja genauso“, sagt Tiefbau-Unternehmer Uwe Scharnhorst, niemand ist damit unglücklicher als der Nöpker selbst. Immer wieder stellen sich Neustädter die Frage, warum auf der Baustelle an der Mecklenhorster Straße oft nur wenige Arbeiter im Einsatz sind. An guten Vorschlägen mangelt es selten - gerade am digitalen Stammtisch bei Facebook. Wie realistisch manche Forderung ist, wollte die Neustädter Zeitung nun von Scharnhorst wissen, der die Arbeiten im Auftrag der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ausführt.

„Hätten wir so bauen können wie geplant und wie der Auftrag auch lautete, wäre die Straße bereits bis zur B 6-Brücke fertig“, sagt der Tiefbauer bestimmt. Als jedoch kurz vor dem geplanten Beginn die B 6-Leinebrücke für den Schwerlastverkehr gesperrt wurde, geriet der Plan schon zu Beginn aus den Fugen. Für den spontanen Ausbau der Landesstraßen auf der Lkw-Umleitung blieb die Mecklenhorster Straße bis Mitte Juli offen, gebaut werden sollte dort bereits seit Mai. „Statt mit zwei Kolonnen von der Löwenbrücke her zu beginnen, konnten wir nur auf der Südseite mit dem Gehweg anfangen“, erinnert Scharnhorst. Kleinere Abschnitte erfordern aber auch nur weniger Arbeiter. „Im Straßenbau lassen sich viele Tätigkeiten eben nur nacheinander ausführen“, so der Unternehmer.

Eine Weisheit, die jeder Tiefbauer kennt: „In der Erde gibt es immer Überraschungen.“ Diese Erkenntnis bestätigte sich an der Mecklenhorster Straße zu Hauf. Erst waren es Schmutzwasserkanäle, die unerwartet verlegt werden mussten, dann fanden sich gleich Bündel von Glasfaserkabeln, wo nur eines hätte sein dürfen. Allein deren Umlegung kostete zwei Monate. Ein archäologischer Fund (wir berichteten) verzögerte die Arbeiten ebenfalls, währenddessen sollte die Nordseite aber für Fußgänger und Radfahrer nutzbar bleiben. Als dort dann doch begonnen werden konnte, die nächste Überraschung: Eine Hauptgasleitung lag flacher, als es aus Sicherheitsgründen vertretbar ist, durch die Verbreiterung im Kreuzungsbereich hätte sie zudem unter der Straße gelegen, was nicht sein soll. Dafür musste sogar ein Teil des schon fertigen Gehwegs wieder geöffnet werden.

„So schön eine Baustelle in der eigenen Stadt ist, sie ist Fluch und Segen zugleich“, so Scharnhorst. Immer wieder muss er sein Personal verteilen, weil auf der Baustelle nicht genug Einsatzmöglichkeiten gegeben sind. „Wie oft wir allein die Pflasterer schon ein- und wieder umgeplant haben, ist unglaublich“, sagt er. Er selbst wird eher selten angesprochen, die Bauarbeiter vor Ort umso häufiger. „Wenn es aufgrund der Abläufe nur Arbeit für zwei Leute gibt, kann ich nicht zehn vor Ort haben“, hält Scharnhorst fest.

Gut gemeinte Laien-Vorschläge wie Schichtarbeit sind dagegen nicht umsetzbar. „Das scheitert schon am Bundes-Immissionsschutzgesetz“, so der Bau-Profi. „Vor 7 Uhr dürfen wir keine Maschinen benutzen, da kommt ja jetzt schon die erste Beschwerde, wenn wir mal um 6.50 Uhr gestartet sind.“ Abends sieht das nicht anders aus. So etwas geht nach seinen Worten höchstens auf Autobahnen. Zudem sind seine Mitarbeiter schon rund zehn Stunden pro Tag im Einsatz, „dann ist man auch fertig für den Tag“, weiß der Unternehmer. Ihm selbst liegt allein schon deshalb an einer zügigen Fertigstellung des Projekts, weil auch seine eigenen Baufahrzeuge vom Standort im Gewerbegebiet Ost aus oft der Umleitung folgen müssen, statt den direkten Weg zu nehmen.

Mecklenhorster Straße über die Feiertage frei

Bis zur möglichen Freigabe der Kreuzung Mecklenhorster Straße/Hannoversche Straße werden noch etwa vier Wochen vergehen. Mitte Dezember sollen die Arbeiten mit dem Einbau der Asphaltschichten beendet werden. „Von der Witterung ist das nur noch bedingt abhängig“, sagt Uwe Scharnhorst. Nur wenn die Kleber zwischen den Bitumenschichten aufgetragen werden, sollte es niederschlagsfrei sein.

Von vor Weihnachten bis über die Feiertag soll die Mecklenhorster Straße dann frei befahrbar sein, im Januar beginnen laut Uwe Schindler, Geschäftsführer der Landesstraßenbaubehörde, die Arbeiten für den nächsten Abschnitt.

