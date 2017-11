„Noepke 2“ ist Geschichte

Erdgas-Bohrplatz wird renaturiert / Bürgerinitiative erfreut

Bürger und Vertreter des Mühlenfelder Lands, des Wasserverbands, aber auch die Stadt Neustadt sprachen sich gegen den geplanten „Fracking"-Bohrplatz aus. Foto: Krämer

Nöpke/Dudensen (cck). Sechs Jahre lang haben Fracking-Gegner für den Rückbau des Bohrplatzes „Noepke 2“ gekämpft. Die Firma „ExxonMobil“ bestätigt: Am 21. November sollen entsprechende Arbeiten beginnen.

Zu Beginn des Monats trafen sich Vertreter des Wasserverbands Garbsen-Neustadt, des ExxonMobil-Konzerns und des Mühlenfelder Lands am Bohrplatz, um über Rückbau und Rekultivierung der Fläche zu sprechen.

2009 wurde der sich im Wasserschutzgebiet befindende Bohrplatz errichtet. Die Firma plante an dieser Stelle Erdgas per „Fracking“-Methode zu fördern. Das unterirdische Gestein wird hierbei mit einem Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien gesprengt, um das gebundene Gas freizusetzen. Die Methode gilt als umstritten - auch vor Ort sorgte der Bohrplatz für Protest. Gutachter prognostizierten damals, dass weitere 21 Bohrplätze in der Region folgen würden, wenn Dudensen tatsächlich für die Schiefergasförderung in Frage kommen würde. „Die Menge an Chemikalien, die in den Boden gepresst würde, betrüge dann 65.000 Tonnen, das wären 1.890 Tanklastwagen Gift“, so Andreas Becker, Sprecher der Interessengemeinschaft „NRÜ gegen Fracking“. 2012 hatten sich Bürger zu der Initiative zusammengeschlossen. Ihr Ziel: Der Bohrplatz muss weichen.

Schon im Vorjahr hatten sie zu Infoveranstaltungen geladen, diverse Arbeitsgruppen wurden gebildet, „allein die Landfrauen haben fast 1.000 Unterschriften gesammelt“, sagt Becker. Im Janaur 2012 fand ein Protestgrillen direkt am Bauplatz statt. Über 700 Bürger beteiligten sich an der Aktion und gestalteten ein Protestschild (siehe kleines Bild). „Das betraf damals nicht nur unsere Region“, so der Sprecher. Die bundesweite Vernetzung und das gemeinschaftliche Engagement hätten auch die Änderung der Rechtslage erwirkt. Seit Februar gilt ein neuer Rechtsrahmen, der Fracking in Wasserschutzgebieten ausschließt - was auch das entgültige Ende von „Noepke 2“ bedeutet. Becker freut sich über den Beschluss, allerdings hätten sie damit nur ihr „eigenes Süppchen gekocht“. „Wir stehen aber nicht nur für Neustadt und wollen uns weiter gegen Fracking einsetzen“, betont er. Laut ExxonMobil-Sprecher Klaus Torp sollen die Arbeiten am Bohrplatz voraussichtlich acht Wochen, also bis Ende Januar 2018, andauern.

