Drei Jahre Haft für Bielert-Räuber

Neustadt (cck). Ein 38-jähriger Mann aus Litauen musste sich am Donnerstagvormittag vor dem Schöffengericht verantworten. Die Anklage lautete „versuchter schwerer Raub“ und „gefährliche Körperverletzung“. Das Urteil: drei Jahre Haft. Gemeinsam mit zwei Mittätern wollte er im Juni das Juweliergeschäft Bielert berauben. Die Verbrecher gingen leer aus - der Angeklagte wurde auch durch die Mithilfe von Passanten gefasst.

Gemeinsam mit zwei Komplizen, dem Vorgeladenen, Darius S., nach eigenem Bekunden nur als „Puma“ und „Lysas“ bekannt, stürmte er am 20. Juni um circa 11 Uhr das Juweliergeschäft in der Marktstraße. Ihre Gesichter machten sie mit Sonnenbrillen und dunklen Schirmmützen unkenntlich. Einer der Mittäter bedrohte eine Kundin, die gerade das Geschäft verlassen wollte, mit einer Schusswaffe, hielt sie mit knappen Befehlen in Schach. Die Waffe sei aber aus Kunststoff gewesen, übersetzte die Dolmetscherin für den Angeklagten. Zwei Verkäuferinnen flüchteten in den hinteren Teil des Geschäfts und weiter nach draußen. Zuvor hatte eine von ihnen den stillen Alarm ausgelöst.

Richterin Pamela Ziehn vermutete, dass einem der Mittäter das bewusst wurde, da sie schlagartig das Geschäft verließen. Nur wenige Sekunden dauerte der gesamte Raubversuch. Ohne Beute flüchteten die Täter zunächst zu Fuß, dann per Rad in unterschiedliche Richtungen. „Puma“ und „Lysas“ entkamen, der Angeklagte wurde von einem Zeugen gestoppt, indem er ihm mit seinem Fahrrad den Weg abschnitt und Darius S. samt Rad zu Fall brachte. Indes konnte die Geschäftsführerin Karin Bielert-Boppert die Verfolgung aufnehmen. Sie riss den Flüchtigen zu Boden, klammerte sich an sein rechtes Bein „und ließ nicht los, bis die Polizei kam“, erinnerte sich einer der Zeugen. Fünf Passanten eilten hinzu, hielten den Räuber fest, bis die Polizei eintraf. Um sich aus den Griffen zu befreien, versuchte er ihnen Pfefferspray in die Augen zu sprühen. Auch mit den körperlichen und psychischen Folgen der Helfer und der Mitarbeiterinnen des Juweliergeschäfts begründete Richterin Ziehn das Urteil schon nach 20 Minuten Beratungszeit: drei Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar vier Jahre Haft gefordert.

Zugunsten des Angeklagten sprach für das Gericht, dass er geständig war und Reue zeigte. Er entschuldigte sich bei allen Beteiligten, die restliche Zeit der Verhandlung blieb er still, zu groß war die Angst, dass seine Frau und drei Kinder von Hintermänner bedroht werden könnten. „Ich denke mit diesem Urteil sind Tat und Schuld angemessen“, so die Richterin. Gegen die anderen Täter werde noch weiter ermittelt.

