Mit Pfefferspray-Einsatz Geld geraubt

24-jähriger Tankstellenmitarbeiter in der Pfarrgasse überfallen

Neustadt (os). Ein 24 Jahre alter Mitarbeiter einer Tankstelle wollte am Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr Einnahmen bei einer Bank einzahlen, als er von einem Unbekannten in der Pfarrgasse angegriffen wurde. Der Räuber sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht und riss ihm die Tüte mit dem Geld aus der Hand.

Das Opfer war mit dem Auto von der Wunstorfer Straße bis dicht an das Geldinstitut gefahren, der Angriff kam genau in dem Moment, als er ausstiegen wollte. Der Räuber flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung, die kurz später eingeleitete Fahndung blieb negativ.

Da das Opfer aufgrund der brennenden Augen keine Angaben zum Täter machen kann, sucht die Polizei nun Zeugen. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann oder verdächtige Personen in der Nähe der Tankstelle gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0511/109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.

Ausgabe-Nr. 973 vom 04.11.2017