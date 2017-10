Zapfpistole vergessen - Tankstelle demoliert

Autofahrer richtet hohen Sachschaden an

Von der Wucht des anfahrnden Autos wurde die Zapfsäule teilweise aus der Vernakerung gerissen und ist nicht mehr betriebsbereit.

Hagen (os). "Wie man das vergessen kann, ist mir ein Rätsel", sagt ein Passant, der sich die zerstörte Tankstelle der Raiffeisenvolksbank (RVBN) am Sonntag vor Ort anschaute. Ein Autofahrer hatte dort am Morgen getankt und war dann losgefahren, ohne die Zapfpistole aus dem Einfüllstutzen zu nehmen und zurückzuhängen. Zunächst zog sich der Schlauch weiter aus, alsbald war aber Ende und die Tankanlage riss ein Stück aus der Halterung.

"Mehrere tausend Euro", schätzt RVBN-Vorstand Frank Hahn den reinen Schaden an der Anlage, dazu kommt wohl noch der Ausfall, denn die Tankstelle musste umgehend stillgelegt werden. Am Montag soll zunächst das Ausmaß der Beschädigungen genau geklärt werden, bevor die Zapfsäule repariert werden und wieder in den Verkauf gehen kann.

Auch wenn der Vorfall außergwöhnlich klingt, an der Hagener Tankstelle kommt so etwas nicht selten vor. "Alle ein- bis eineinhalb Jahre", sagt Hahn aus der Erinnerung heraus. Allerdings war bisher der Schaden nicht so hoch wie dieses Mal.

