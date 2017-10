Wechsel an der Spitze der VHS

Die neue Geschäftsführerin Martina Behne stellt sich vor

Martina Behne arbeitete zuvor 25 Jahre in Hannover, gebürtig stammt sie jedoch aus der Region Lüneburg und ist mit ländlichen Strukturen vertraut.

Neustadt (cck). „Erst einmal ankommen“ möchte die neue Geschäftsführerin der Volkshochschule (VHS) Hannover Land. Letzte Woche hat sie ihr Büro in Neustadt bezogen und sich mit ihrem neuen Arbeitsplatz in der Suttorfer Straße vertraut gemacht. Ideen hat Martina Behne viele - allerdings wolle sie sich vorerst mit dem neuen Kollegium und den Strukturen vor Ort vertraut machen.

Zuvor hatte die Diplom-Verwaltungswirtin und Pädagogin 25 Jahre bei der Region Hannover im Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung gearbeitet, fungierte dort als Ansprechpartnerin für kleine und mittelständische Unternehmen. Ihre Vorerfahrung und ihr Fachwissen in verschiedenen Bereichen will sie nun als neue Geschäftsführerin der VHS gezielt einsetzen.

Als nächster Schritt folgt nun die Vorstellung ihrer Person „vor der versammelten Mannschaft.“ Ende dieser Woche lädt sie zur Mitarbeiterbesprechung ein, weiter stehen Antrittsbesuche bei Netzwerkpartnern, wie Städten und Gemeinden an. „Das Wichtigste ist eine gemeinsame Vision zu haben“, betont die Hannoveranerin.

Die Zukunft der VHS sieht sie in einer Kombination aus bestehenden Programmen und neuen Elementen. So sollen zum Beispiel Angebote für weitere Zielgruppen, wie die „Generation Y“ (in den Jahren 1980 bis 2000 Geborene) oder für Unternehmen geschaffen werden. Auch an neue Netzwerkpartner, als Beispiel nennt sie örtliche Vereine, heranzutreten, wäre denkbar. „Wir wollen die Menschen in der Rush Hour ihres Lebens abholen“, macht sie sich zur Aufgabe. „Mega-Trends“, wie die Digitalisierung und Globalisierung will Behne auch im Programm der VHS aufgreifen und hierfür neue Ansätze schaffen. Weitere Lern- und Kommunikationsformen könnten eingebunden werden - vielleicht auch das mobile Lernen.

Ihre persönlichen Vorstellungen und Visionen will Behne gemeinsam mit Kollegen und Netzwerkpartnern besprechen und ausarbeiten. „Ich habe viele Ideen, die Frage ist nur, was wir umsetzen können“, sagt die 50-Jährige.In der VHS werden aktuell circa 900 bis 1.000 verschiedene Kurse angeboten - je nachdem, wie hoch die Nachfrage ist. Besonders hohen Bedarf gibt es aktuell bei Sprach- und Integrationskursen - zum Teil sogar mit Wartelisten. Ein Problem, welches auch bei der neuen Geschäftsführerin auf der Liste steht. Diese Kurse seien sehr wichtig und müssten auf jeden Fall angeboten werden können.

Ausgabe-Nr. 2289 vom 18.10.2017