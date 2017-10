Neues Kapitel in Sachen Verkehrswahnsinn

Suttorf: Ausbau der barrierefreien Bushaltestelle startet morgen

Hier läuft der Verkehr für den Ausbau der Bushaltestelle von heute an vier Wochen lang nur einspurig.Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Suttorf/Neustadt (os). Mindestens vier Wochen lang wird die LKW-Umleitungsstrecke in der Ortsdurchfahrt Suttorf ab heute der nächsten Belastungsprobe unterzogen - und Verkehrsteilnehmer weiterer Geduldsproben. Wo täglich Lastwagen in vierstelliger Anzahl die gesperrte B 6-Leinebrücke umfahren, wird zuerst die Bushaltestelle „Im Eschfeld“ in Fahrtrichtung Basse barrierefrei ausgebaut, nach zwei Wochen wechselt die Seite. Der Ortsrat hatte der Maßnahme zugestimmt, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Der Verkehr wird während der Bauphase mit einer Ampel durch den einspurigen Bereich zwischen den Straßen „Im Eschfeld“ und „An der kleinen Straße“ geleitet. Lediglich zwischen Freitagabend, 27. Oktober, und Dienstag, 31. Oktober, wird die Strecke in beide Richtungen freigegeben.

„Für den Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen in Neustadt konnten hohe Fördermittel eingeworben werden. Allein die Landesnahverkehrsgesellschaft fördert die Bushaltestelle zu 75 Prozent, weitere Zuwendungen kommen von der Region Hannover“, schreibt Stadtsprecherin Pamela Klages. Die Fördermittel seien zweck- und fristgebunden. Um sie für diese Bushaltestelle zu erhalten, müsse das Projekt bis zum Jahresende abgerechnet sein, heißt es weiter. Demnach war es auch nicht möglich, eine andere Bushaltestelle vorzuziehen.

„Um diese hohen Fördersummen nicht zu verlieren hat die Stadtverwaltung in Absprache mit dem Ortsrat Suttorf entschieden, die Bauarbeiten trotz der sowieso schon angespannten Verkehrssituation auf der Umleitungsstrecke durchzuführen“, so Klages.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2290 vom 25.10.2017