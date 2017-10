Schule Eilvese: Noch ist nichts beschlossen - Rat kündigt „Kompromisslösung“ an

Knapp 140 Eltern und Kinder protestieren in der Ratssitzung

Kinder und Eltern machen sich stark für ihre Grundschule in Eilvese. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). „Noch ist nichts beschlossen“, versuchte Bürgermeister Uwe Sternbeck den rund 140 Eltern und Kindern aus Eilvese schon vor Beginn der Ratssitzung am Donnerstagabend deutlich zu machen. Die zeigten sich trotzdem enttäuscht darüber, dass der Rat den Tagesordnungspunkt über die Einrichtung einer teilgebundenen Ganztagsgrundschule in Eilvese am Donnerstagabend, wie erwartet, abgesetzt hatte. Im Sitzungssaal mühten sich insbesondere die großen Parteien, ihre Haltung zu verdeutlichen. Trotz intensiver Gespräche in dieser Woche hatten CDU und SPD, die im Rat kooperieren, bisher keine Einigung erzielt. „Wir suchen weiter nach einem Kompromiss“, sicherte der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Baumann zu. Um die Frist der Landesschulbehörde einzuhalten, soll es im November eine Sondersitzung des Rates geben. Bis zum 1. Dezember müsste der Antrag für eine teilgebundene Ganztagsgrundschule in Eilvese im kommenden Schuljahr bei der Landesschulbehörde vorliegen. Bürgermeister Uwe Sternbeck sah aber durchaus noch Verhandlungsmöglichkeiten. „Wir haben das im Blick“, versprach er den Demonstranten. Die zeigten dennoch Unverständnis, warum sich die im Rat vertretenen Parteien, wie noch im Schulausschuss im September versprochen, nicht zu einer Einigung durchringen konnten. Dabei schob die CDU den „Schwarzen Peter“ ihrem Kooperationspartner im Rat, der SPD, zu. Die CDU sei von Anfang an für den Antrag aus Eilvese gewesen, erklärte CDU-Ratsherr Johannes Laub, handelte sich dafür aber jede Menge Protest seiner Ratskollegen ein. Die SPD fühle sich weiter an ihre Leitlinien gebunden, machte der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Baumann deutlich und verwies auf den grünen Ratsbeschluss aus dem Jahr 2014, wonach möglicherweise nicht jede kleine Grundschule erhalten werden soll. „Wir müssen das gesamtstädtisch sehen“, betonte er. Dieser Haltung blieb auch die Fraktion der Grünen/Die Linke treu. Die FDP äußerte ebenfalls Bedenken. UWG und AFD sicherten der Grundschule Eilvese bereits vorab ihre Unterstützung zu.

Dabei lobten alle Parteien einhellig das große Engagement der Eltern in Eilvese. Darauf baut auch Schulleiterin Karin Bremer und verweist auf das bereits vorliegende Konzept für die teilgebundene Ganztagsgrundschule. Zusammen mit dem zuständigen Dezernenten Maic Schillack hat auch sie bereits an einer Kompromisslösung gefeilt. Erst einmal aber soll es weitere Gespräche zwischen allen Beteiligten geben, Dafür zeigten sich alle Parteien offen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 971 vom 21.10.2017