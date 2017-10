Heeresmusikkorps spielt wieder für guten Zweck

Rotary-Event kommt Jugendarbeit zugute

Thomas Bertus (v.li.), Matthias Teubner, Rüdiger Supinski und Rotary-Präsident Dieter Hüsemann stellen schon mal die Stühle für das Konzert mit dem Heeresmusikcorps am Donnerstag auf.

Neustadt (r/os). Von wegen nur Marschmusik - das Heeresmusikkorps der Bundeswehr, das am Donnerstag, 26. Oktober, ab 19 Uhr in der NASC-Veranstaltungshalle der Teubner Unternehmensgruppe zu Gast ist, geht glatt als Big-Band durch, liefert in großer Besetzung Musik vom Feinsten. Klangvoll, vielseitig, modern; anrührend wie schmissig, bekannte Melodien, die man sich vor Konzertgenuss kaum im Repertoire einer Militärkapelle hätte vorstellen können. Oberstleutnant Martin Wehn dirigiert die Spitzenmusiker, die auf Einladung des Rotary Clubs „Rehburg-Loccum am Kloster“ zu Gast am Rübenberge sind. Vor Jahresfrist hatten die Rotarier erstmals ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps organisiert, damals in der Klosterkirche Loccum. Damals wie jetzt gilt: Feiner Klang, Riesenstimmung, Guter Zweck. Denn die Rotarier richten den Auftritt als Benefizkonzert aus.

„Wir sind froh, dass wir die großartigen Musiker für einen Auftritt in Neustadt gewinnen konnten“, sagt Club-Präsident Dieter Hüsemann. Matthias Teubner, Mitglied des Clubs, stellt den Veranstaltungsort zur Verfügung. Die Rotarier sehen ihren Schwerpunkt in der Jugendförderung vor Ort, deshalb geht ein Teil der Einnahmen an die Jugendpflege Neustadt und das Pendant in Rehburg-Loccum. Auch ein internationales Projekt wird gefördert, die Hilfsaktion „Zahnärzte für Afrika“.

Das Heeresmusikkorps Hannover war bis 2013 als Heeresmusikkorps 1 bekannt. Dirigent Wehn ist erst der achte Leiter des 1956 gegründeten Musikzuges. Das Korps ist für nationale wie internationale Auftritte bekannt, hat diverse Tonträger bespielt.

Karten für 12 Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse gibt es unter anderem beim famila-Ticketshop und in der Geschäftsstellevon HAZ und NP, Am Wallhof 1.

In der NASC-Halle wird das Konzert laut Matthias Teubner die letzte große Veranstaltung sein, bevor das Gebäude eine anderweitige Nutzung bekommt.

