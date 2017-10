Demo angekündigt: Eilveser machen sich stark für ihre teilgebundene Ganztagsschule

Abstimmungsverhalten der großen Parteien im Rat noch unklar

Wie geht es weiter mit der Grundschule in Eilvese? Der Rat stellt am Donnerstag die Weichen.

Neustadt/Eilvese (dgs). Zur Ratssitzung am kommenden Donnerstag, 19. Oktober, könnte es seit langem wieder einmal eine Demonstration in Neustadt geben. Mit dem Slogan „Wir sind hier, wir sind laut, weil man unsere Schule klaut“ wollen sich Eltern und Kinder aus Eilvese für eine sogenannte teilgebundene Ganztagsgrundschule mit kooperierendem Hort stark machen und haben eine Demonstration vor dem Verwaltungsgebäude in der Nienburger Straße angemeldet.

Ungewiss noch das Abstimmungsverhalten der Parteien im Rat. Zwar sichert der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Lechner „der kleinen Grundschule große Sympathien“ zu, aber ihr Votum festlegen wollen die Christdemokraten erst auf ihrer Fraktionssitzung am Montagabend. „Generell sind wir für Investitionen in kleine Schulen“, betont Lechner. Dann müsse aber auch der Grundsatzbeschluss von Rot-Grün von 2014 fallen, der für den Erhalt von Grundschulen eine Zweizügigkeit und langfristig mindestens 60 Schüler fordert.

Auch die SPD will erst am Montag nach der Verwaltungsausschusssitzung ihre Linie festlegen. „Wir erkennen das Engagement in der Eilveser Eltern und Lehrer durchaus an“, erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Baumann. Da es sich bei einer teilgebundenen Ganztagsschule aber um eine Angebotsschule handeln würde, könnten aber Kindern außerhalb dieses Schuleinzugsbereichs die Schule besuchen. „Das ist gut für Eilvese, aber welche Auswirkungen hat das gesamtstädtisch?“, fragt Baumann, für den der Grundsatzbeschluss durchaus noch steht.

Klar ist: Wenn die teilgebundene Ganztagsschule in Eilvese realisiert wird, muss investiert werden. Der Rat beauftragte bereits zu Jahresbeginn die Verwaltung, ein Konzept mit den unbedingt nötigen Investitionen und den genauen Mehrkosten zu erarbeiten. Danach wäre ein Anbau an das alte Schulgebäude erforderlich, dazu kommen „normale“ Sanierungsarbeiten. Die Verwaltung beziffert die Kosten auf insgesamt 840.000 Euro beziffert. Diese Kosten beinhalten aber auch die Unterbringung der Hortkinder, die vom ehemaligen Gemeindehaus in die Schule umquartiert wurden. Da die Schülerzahlen in Eilvese laut Prognose in den 2020er Jahren ebenfalls zurückgehen, bleibt die Verwaltung „nach Abwägung aller entscheidungsrelevanten Fakten, insbesondere mit Blick auf die städtischen Finanzen“ dabei, das Projekt nicht zu unterstützen und gibt eine entsprechende Empfehlung an den Rat.

