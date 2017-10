Saure Gurken versüßen das Programm

Dorftheater probt in vollen Zügen / Premiere am 27. Oktober

Die Handlung spielt auf der Yacht des Ehepaars von Dillmann. Sie hatten zu einem geschäftlichen Dinner eingeladen, welches nicht nur einmal gestört werden sollte.

Poggenhagen (cck). Freunde des beherzten Lachens kommen bei dem neuen Stück des Dorftheaters in jedem Fall auf ihre Kosten. Die Komödie „Saure Zeiten - Sturm im Gurkenglas“ vereint Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Der zynische Butler Jonas Royal (Ingo Stöver) trifft auf die verwöhnte Gurkendame Konstanze von Dillmann (Sigrid Baumann), die schlagfertige Küchenhilfe Marga Kwark (Hannelore Sternberg) auf das naive „Gurkenmodel“ Melody Summer (Heide Holtz). Auch Wilma (Inge Dangers), die dominante Mutter des Gurkenkönigs, hat es faustdick hinter den Ohren. Ihr Sohn Hubert (Klaus Hendrian) muss beim Scheitern seines Familienunternehmens zusehen - das Ehepaar von Dillmann hat kein Geld mehr.

Der sonst so prunkvoll gedeckte Tisch wird für die eingeladenen Gäste mit Papptellern und Plastikbechern gedeckt. Ein Zustand, welcher bei seiner Gattin reinstes Unbehagen auslöst.

Allerdings hat Hubert eine Idee, wie er sein Unternehmen vor dem Ruin retten kann: mit seinen sauren Gurken will er erneut durchstarten. Mit dem Geheimrezept seines Mitarbeiters Jürgen Jacobi (Mathias Lau) und der fachlichen Kompetenz des Werbemanagers Udo Kiesmacher (Siegbert Dach) soll der Durchbruch gelingen.

Allerdings kommt - wie so oft - an dem Abend des gemütlichen Beisammenseins alles anders als gedacht. Der Fitness-Trainer Emanuel Hantel (Carsten Schmidt) kommt unangemeldet vorbei. Was keiner weiß: er hat eine Affäre mit Konstanze, ein einfach gestricktes Liebespaar plant seinen Raubzug auf der Yacht, auch Jacobis Sohn und Dillmanns Tochter treten in das Geschehen und verkünden kurzer Hand ihre baldige Hochzeit.

Fünf Fragen an die Darstellerin Heide Holtz (Rolle der Melody Summer):

NZ: Seit wie vielen Jahren kann man Sie auf der Bühne sehen?

Holtz: In Poggenhagen bin ich seit fünf Jahren mit dabei. Gebürtig komme ich aber aus Laatzen. Insgesamt stehe ich schon 34 Jahre auf der Bühne.

NZ: Wie würden Sie Ihre Rolle beschreiben?

Holtz: Die Rolle der Melodie ist sehr interessant. Sie ist ein naives Blondchen, welches sehr kindlich geblieben ist.

NZ: Inwieweit unterscheidet sich die aktuelle Rolle von Ihren vorherigen?

Holtz: Auf der Poggenhagener Bühne konnte ich schon einige interessante, zum Teil auch extreme Charaktere verkörpern, wie zum Beispiel Pipi Langstrumpf. Die Rolle der Melodie reiht sich da wunderbar ein.

NZ: Identifizieren Sie sich auch ein Stück weit mit Ihrer Rolle?

Holtz: Am Anfang dachte ich mir schon, dass das eine Herausforderung wird. Im Laufe der Zeit bekommt man einen besseren Bezug zu seiner Rolle. Ich würde sagen, dass man sich in jeder Rolle, zumindest ein Stück weit, selbst wiederfinden kann.

NZ: Wie fühlt man sich als „Gurkenmodel“?

Holtz: Ganz großartig! Ich musste aber auch lange überlegen, wie ich das richtig verkörpern kann.

