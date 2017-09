Baumann will klare Kante zeigen

Neue Führungsmannschaft in der SPD-Ratsfraktion gewählt

Harald Baumann (li.) ist neuer Fraktionsvorsitzender, Christina Schlicker (Mitte) seine Stellvertreterin. Magdalena Rozanska rückte fest in den Verwaltungsausschuss auf. Fotos: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Nach dem Abgang von Mustafa Erkan hat die SPD-Fraktion im Rat ein neues Führungsteam gebildet. Fraktionsvorsitzender ist nun Harald Baumann, der schon Stellvertreter des bisherigen Amtsinhabers Andreas Schaumann war und einstimmig gewählt wurde.

Dessen Sitz im wichtigen Verwaltungsausschuss übernimmt Baumann auch, den vakanten Platz von Erkan wird künftig Magdalena Rosanska fest innehaben, sie hatte den ausgeschiedenen Ratsherrn, der zuletzt oft fehlte, auch schon ersetzt. Christina Schlicker, die nun stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist, behält ihren VA-Sitz als stellvertretende Bürgermeisterin. „Wir drei werden künftig eng zusammenarbeiten“, kündigt Baumann an.

Durch die Neubesetzung an der Fraktionsspitze wird auf weiteren Stühlen gerückt. Baumanns bisherigen Vorsitz im Ausschuss für „Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ übernimmt Heinz-Günter Jaster. Das neue Ratsmitglied der Sozialdemokraten, Matthias Rabe, übernimmt Jasters normalen Sitz in diesem Ausschuss, als Feuerwehrmann eine echte Expertenbesetzung. Außerdem wird Rabe künftig im Jugend- und Sozialausschuss sitzen.

„Jeder hat 100 Tage Bewährungszeit“, sagt der neue Fraktionschef, doch schon zu Beginn steht „ein erster Brocken“ auf der Tagesordnung. Die SPD-Ratsmitglieder beraten am 5. Oktober über eine Position zum Antrag der Eilveser Grundschule, zur Ganztagseinrichtung zu werden. „Wir wollen dann mit einer einheitlichen Meinung in die entscheidende Ratssitzung am 19. Oktober gehen“, so Baumann. Der Beratungsbedarf liegt auch daran begründet, dass sechs neue Fraktionsmitglieder kontroverse Meinungen zu 2014 beschlossenen Schulrahmenbedingungen haben.

Nächster großer Themenblock werden dann die Haushaltsberatungen sein, die mit einer Klausurtagung eingeläutet werden.

Eines ist für Baumann schon jetzt klar. „Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die SPD wird im Rat künftig wieder eine klarere Kante zeigen und auch deutlicher auftreten“, sagt der neue Mann an der Fraktionsspitze, der seine Partei künftig auch im Aufsichtrat der Wirtschaftsbetriebe vertritt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 968 vom 30.09.2017