Wieder freie Fahrt für Anlieger

Regelung für Garten- und Wiesenstraße wird aufgehoben

Neustadt (r/cck). Die Stadtverwaltung hat entschieden, die Verkehrsregelung für den Bereich Ziegeleiberg/Wiesenstraße/Gartenstraße nochmals zu ändern. Der Grund: Die Fertigstellung der Baumaßnahme an der Mecklenhorster Straße verzögert sich nach Auskunft der für den Ausbau der Landesstraße zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie der beauftragten Baufirma um mehrere Wochen - voraussichtlich bis Ende November.

Die Maßnahme, wonach die Durchfahrt in diesem Bereich nur mit dem sogenannten Berechtigungsausweis erlaubt war, wird wieder aufgehoben. Sobald die Beschilderung innerhalb der kommenden Woche entfernt wurde, gilt künftig im kompletten Bereich wieder die ursprüngliche Regelung „Anlieger frei“.

Die Stadtverwaltung arbeite stetig an Konzepten, wie die verkehrliche Belastung aufgrund der derzeitigen B6-Brückensperrung für Lkw und der Baumaßnahme an der Mecklenhorster Straße sinnvoll zu verteilen und zu regeln sei, um sie für alle Betroffenen so erträglich und gefahrenfrei wie möglich zu halten.

Weiter habe sich die Ende August beschlossene Einführung des Berechtigungsausweises nicht bewährt und die breite Masse der Neustädter mehr belastet, als dass sie ihnen helfe. Insbesondere für ortsfremde Verkehrsteilnehmer sei die Regelung überhaupt nicht verständlich gewesen. So habe die Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Beschwerden und Anfragen von allen Seiten der Bevölkerung, Gewerbetreibenden und insbesondere auch aus der Politik verzeichnen können. Laut Stadtsprecher Benjamin Gleue haben sich auch Anwohner der Wiesenstraße beschwert, beispielsweise darüber, dass sie keinen Besuch aus einer anderen Stadt mehr empfangen können, da dieser ohne Berechtigungsausweis nicht straffrei mit dem Auto zu ihrem Haus gelangen kann.

Ein weiteres Problem sei, dass die Einhaltung der Regelung nicht konsequent überwacht und eine stringente Auslegung in der Praxis nicht umgesetzt werden könne. Obwohl die Stadtverwaltung die ihr personell zur Verfügung stehenden Kräfte mobilisiert habe, sei eine sachgerechte Kontrolle nicht möglich, womit die Einhaltung der Regelung nur stichprobenartig durchgesetzt werden konnte.

Allgemein hätten die vergangenen Monate gezeigt, dass ein nicht zu unterschätzender Anteil an Pkw- und Lkw-Fahrern bestehende rechtliche Vorgaben, insbesondere Beschilderungen, nicht befolgen würden und dadurch zum Teil chaotische und auch gefährliche Zustände festzustellen seien.

Das allgemeine Durchfahrtsverbot im Bereich Ziegeleiberg/Wiesenstraße/Gartenstraße bleibt trotz Rückkehr zur „Anlieger frei“-Regelung weiter gültig und soll auch stichprobenartig kontrolliert werden. Die Einbahnstraßenregelung und die Tempo-30-Regelung bleiben ebenfalls gültig.

Alle Pkw-Fahrer zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet Ost müssen die Umleitungsstrecke über die B6 zwischen den Auf- und Abfahrten Leinstraße/Himmelreich und Bordenau nehmen. Stadteinwärts kann die Auffahrt Otternhagen (McDonalds) genutzt werden.

Aufgrund der Sperrung der B6-Leinebrücke für den Verkehr über 7,5 Tonnen ist eine Umleitung der Lastwagen über die Bundesstraße nicht möglich. Der innerstädtische Schwerlastverkehr muss somit zwingend der ausgewiesenen Umleitung über Empede, Basse und Suttorf folgen, um beispielsweise aus der Innenstadt ins Gewebegebiet Ost zu kommen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 967 vom 23.09.2017