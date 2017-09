Mustafa Erkan tritt in Neustadt ab - Schaumann führt nicht mehr die Fraktion

SPD-Chef legt alle Ämter nieder

Neustadt (os). Seit das Los im April gegen seine erneute Kandidatur entschieden hatte, war vom Landtagsabgeordneten und Neustädter SPD-Ortsvereinschef Mustafa Erkan nicht mehr viel zu sehen gewesen. An Ratssitzungen hatte er nicht mehr teilgenommen, war dagegen für längere Zeit in der Türkei.

Jetzt hat Erkan sich auf Anfragen der Neustädter Zeitung geäußert - seine Antwort erfordert einen Wechsel bei den Genossen am Rübenberge. "Weil ich noch nie etwas halbherzig gemacht habe, habe ich heute dem SPD-Ortsvereinsvorstand und dem Bürgermeister Neustadts gegenüber erklärt,

dass ich von meinem Amt als SPD-Ortsvereinsvorsitzender, Beisitzer des SPD-Unterbezirksvorstands und als Ratsherr in Neustadt zurücktrete", antwortet Erkan auf einen ganzen Fragenkatalog der NZ. Für ihn sei "es Zeit für einen neuen persönlichen Lebensabschnitt", schreibt der Politiker. Auf die Frage, was Erkan in Zukunft machen werde, gab es dagegen keine Antwort. Gerüchte, seine künftige Tätigkeit könnte in der Türkei stattfinden, kommentierte Erkan nicht direkt. Er schreibt stattdessen: "Mein Geburtsort Neustadt bleibt weiterhin meine Wahlheimat."

In der vergangenen Woche hatte Erkan sich mit einer Pressemitteilung vom SPD-Landesparteitag erstmals seit langem wieder gemeldet und vom "aussichtslosen" Platz 48 auf der Landesliste seiner Wahlkreiskandidatin Wiebke Osigus berichtet. Das war unter Neustadts Genossen nicht ohne Kritik geblieben. Die NZ-Fragen, ob er den Wahlkampf seiner Parteigenossin unterstützen werde, erübrigten sich offensichtlich durch den angekündigten Rücktritt. Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, hatte er intern schon im Juni angekündigt, sich im Wahlkampf herauszuhalten.

Kritik gab es auch zu Äußerungen Erkans zur Einmischung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdo?ans in den deutschen Wahlkampf bei Facebook zu. Eine langjährige Unterstützerin des SPD-Politikers etwa hatte seine Statement, wenn deutsche Politiker sich im Ausland einmischen, müssten sie auch hinnehmen, wenn Erdogan sich in den Wahlkampf hier eimische, mit den Worten "jetzt reichts es aber, Mustafa" kommentiert. Der Post wurde mittlerweile gelöscht, liegt uns aber noch vor.

Mustafa Erkan war von der SPD Neustadt mit großer Mehrheit als erneuter Kandidat aufgestellt worden, die Wunstorfer Genossen hatten die Niedernstöckenerin Wiebke Osigus nominiert. Nach drei Unentschieden in der Abstimmung fiel der Losentscheid zugunsten von Osigus aus.

Im Sog Erkans gibt es weitere personelle Veränderungen bei der SPD. Unter anderem trat Andreas Schaumann als Fraktionsvorsitzender der Ratsfraktion zurück, auch seinen Posten als Beisitzer im Ortsvereinsvorstand legte er nieder, das taten ihm Angelika Fischer, Nuran Sahin, Felix Meyer und Dennis Tokay gleich.

