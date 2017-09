Schulen bitten Jugendliche zur Wahl

„U18-Wahl“ und „Juniorwahl“ kommen bei den Schülern gut an

Die „U18-Wahl“ an der Leine-Schule wurde von den Wahlhelferinnen Sophia (v.li.), Weronika und Jula organisiert, welche selbst in der 9. Klasse sind. Fotos: Krämer

Laif aus der Klasse 8d hat bereits seinen Stimmzettel abgegeben.

Neustadt (cck). Die Tage bis zur Bundestagswahl sind gezählt. Am 24. September haben alle Bürger, welche einen Wahlberechtigungsschein haben, die Möglichkeit zur Wahl. Eine zwingende Voraussetzung ist auch ein Mindestalter von 18 Jahren. Damit auch Neustadts Jugendliche am politischen Diskurs teilhaben können, wurden an einigen Schulen, darunter die Leine-Schule sowie das Gymnasium, Wahlen mit symbolischem Charakter ausgerichtet.

Die Wahlen innerhalb der Leine-Schule und auch des Jugendhauses orientierten sich an der bundesweiten „U18-Wahl.“ Geplant und organisiert wurde die Veranstaltung von dem Neustädter Jugendrat und der Stadtjugendpflege.

Freitagmorgen um 7.50 Uhr ging es los. Sophia, Weronika und Jula aus dem 9. Jahrgang hatten bereits ihre Plätze als Wahlhelfer eingenommen. Bis zur Großen Pause hatten schon einige Klassen ihre Stimmen abgegeben. „Über 100 Stimmzettel haben wir bis jetzt“, verriet Sophia. Die Lehrkräfte zeigten sich zufrieden. „Bis jetzt nehmen die Schüler die U18-Wahl wirklich sehr gut an“, betont die Lehrerin Friederike Oppermann. Zuvor beschäftigen sich die Schüler auch während des Unterrichts mit dem Thema Wahl, dem Ablauf sowie den Unterschieden innerhalb der einzelnen Parteien. „Uns ist es hierbei besonders wichtig, die politische Bildung weiter voranzubringen“, sagte der Sozialpädagoge André Tantzscher. Auch bei den Wahlhelferinnen kam die U18-Wahl gut an. Sie selbst hatten direkt in den Morgenstunden ihre Stimmzettel abgegeben.

Beim Neustädter Gymnasium fand zeitgleich die „Juniorwahl“ statt. Hier hatten die Kinder ab der 8. Klasse innerhalb der 1. Stunde bis zur 5. Stunde die Möglichkeit, ihren Wahlzettel abzugeben. Organisiert und betreut wurde die „Juniorwahl“ von dem Politikkurs des 12. Jahrgangs. Um teilnehmen zu können, mussten die Kinder und Jugendlichen ihren Ausweis oder auch den Wahlschein vorzeigen. „Eben wie auch bei einer richtigen Wahl“, sagte eine der Wahlhelferinnen. Klassenweise kamen die Schüler in die Bibliothek, um ihren Stimmzettel in einem geschützten Bereich auszufüllen und anschließend in die Urne zu werfen. Hier wurden bis 10.30 Uhr bereits stolze 330 Stimmen gezählt.

Die Auswertung erfolgte dann innerhalb der 6. Stunde. An der Leine-Schule hatten die Schüler hingegen bis 14.30 Uhr Zeit ihr Kreuz zu setzten. Die Auswertung nahmen ebenfalls die Schüler selbst vor, welche sich als freiwillige Wahlhelfer bereit erklärt hatten.

Ausgabe-Nr. 966 vom 16.09.2017