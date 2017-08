Fledermausweg, Orchideen-Platz und Karthäuser-Nelken-Straße am Hüttengelände

Nächstes Baugebiet in Vorbereitung

So könnte es mal auf 18 Hektar Fläche zwischen Landwehr (oben) und Siemensstraße aussehen. Die grünen, in Ost-West-Richtung verlaufenden „Trennungen" sind Grünbereiche, die zur Erhaltung von bereits vorkommenden Fledermäusen angelegt werden sollen.

Neustadt (os). Nein, Namen für mögliche künftige Straßen im wahrscheinlichen Baugebiet „Hüttengelände“ gibt es noch nicht. Angesichts prägender Vorkommen, die gewichtigen Einfluss auf die Gestaltung des Bereichs zwischen Landwehr und Siemensstraße haben werden, könnten genau diese Arten aber auch bei der späteren Straßenbenennung eine Rolle spielen.

Sicher ist dagegen, dass Bauplätze im Auenblick schon jetzt Mangelware sind, die städtische Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) plant bereits seit Anfang 2016 für das Hüttengelände, um Bauwilligen auch künftig Flächen anbieten zu können. Im Bereich Hüttengelände sollen nach kompletter Erschließung etwa 350 Wohneinheiten entstehen, davon rund 90 Einfamilienhäuser auf 500 bis 600 Quadratmeter großen Grundstücken.

Infrastrukturell wird es eine Kindertagesstätte ebenso geben wie einen Lebensmittelmarkt - vorausgesetzt, die politischen Gremien folgen weitgehend den ersten Planungen der Architektin und Stadtplanerin Dr. Simone Strohmeier. Die stellte im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss die bisherige Planung vor. Über die sollen die Politiker nun diskutieren, wie GEG-Geschäftsführer Sven Kanngießer betonte allerdings nicht zu lange. Vertragliche Verpflichtungen, die die GEG beim Kauf der beiden südlichen Abschnitte eingehen musste, erfordern eine baldige Umsetzung.

Noch offen ist, ob das zu entwicklende Gebiet einen Anschluss an die „Parkwiesen“ erhält. Die Planer empfehlen das, auch um einen ringförmigen Busverkehr zu ermöglichen. Das würde jedoch die Öffnung der Parkwiesen für den Verkehr von der Siemensstraße her bedeuten.

Wie wenig Spielraum in der Planung ist, betonte Strohmeier in ihrem Vortrag. Zum einen liegt das an Sanierungsbedarf von Altlasten von ehemaligen Produktionsstätten, in denen mit Torf Eisen verhüttet wurde, zum anderen an Pflanzen und Tieren, die sich auf dem seit 1975 komplett brach liegenden Gelände ausgebreitet haben. Das sind unter anderem Orchideen und die seltene Karthäuser-Nelke. Außerdem muss in der Mitte des nördlichen Bereichs ein Birkenwald, der auf der Bodenplatte einer Ruine entstand, erhalten bleiben. Fledermäuse kommen ebenfalls vor, für sie würden nach jetzigem Stand zwei Korridore geschaffen.

