Drastische Maßnahmen: Durchfahren nur noch mit Berechtigungsausweis

Neustadt (r/dgs). Nachdem alle Hinweise, Appelle und Verbotsschilder offensichtlich nicht beachtet oder wissentlich missachtet werden, greift die Stadtverwaltung nun zu „drastischeren Mitteln“, um das allgemeine Durchfahrtsverbot für das Wohngebiet Ziegeleiberg/Wiesenstraße/Gartenstraße durchzusetzen. Die bisherige Regelung „Anlieger frei“ wird voraussichtlich in der kommenden Woche aufgehoben. Ab dann dürfen nur noch Verkehrsteilnehmer die entsprechenden Straßen befahren, die einen entsprechenden Berechtigungsausweis sichtbar im Fahrzeug mit sich führen.

Trotz der im gesamten Gebiet ausgeschilderten Sperrung für Fahrzeuge aller Art mit dem Zusatzhinweis für den freigebenen Anliegerverkehr nutzen momentan mehr als 3.000 Autofahrer täglich die Wiesenstraße. Das hat eine Verkehrszählung der Stadt ergeben. An acht Tagen kam das Seitenradarmessgerät dort zum Einsatz – es wurden 26.815 vorbeifahrende Autos gezählt, dazu über 2.000 Lkw und Busse. Hinzu kommen 26 PKWs, die die Einbahnstraße in falscher Richtung durchfuhren. die Geschwindigkeit habe sich allerdings mit durchschnittlich 35 Stundenkilometer in Grenzen gehalten, heißt es seitens der Stadt.

Aufgrund der derzeitigen Bauarbeiten an der Mecklenhorster Straße nutzen viele PKW-Fahrer die Strecke als unerlaubte Abkürzung, um aus der Innenstadt in Richtung Gewerbegebiet Ost zu fahren. Trotz verstärkter Kontrollen durch Polizei und Verwaltung hat sich die Situation in den vergangenen Wochen nicht gebessert.

Die Wiesenstraße und Gartenstraße bleiben als Einbahnstraße befahrbar und sind künftig ausschließlich für Anwohner mit Berechtigungsausweis, den öffentlichen Nahverkehr (Busse), Rettungsfahrzeuge und die Müllabfuhr freigegeben. Auch die Straße Ziegeleiberg darf nur noch von Nutzern mit entsprechendem Berechtigungsausweis befahren werden.

Stadtverwaltung und Polizei wollen die Einhaltung der neuen Regelung durch entsprechende Kontrollen verfolgen. Wer ohne Berechtigungsausweis dort fährt, muss ein Bußgeld zahlen. Die Suttorfer Straße bleibt wie bisher eine Anliegerstraße. Freibad, Volkshochschule sowie das Seniorenzentrum und Geschäfte am Schützenplatz bleiben somit weiter aus Fahrrichtung Innenstadt erreichbar. Das Angelgeschäft und die Tierarztpraxis an der Gartenstraße können Anlieger aus Fahrtrichtung Gewerbegebiet anfahren.

Der Berechtigungsausweis wird samt eines Erklärungsschreibens in der kommenden Woche an die Bewohner verteilt. Jeder Haushalt erhält einen Ausweis, der fortan bei allen Fahrten sichtbar auf dem Armaturenbrett vor der Windschutzscheibe hinterlegt sein muss.

Wenn in einem Haushalt mehrere Fahrzeuge genutzt werden, können entsprechende Ausweise beim städtischen Fachdienst Bürgerservice, Theodor-Heuss-Straße 18, beantragt und abgeholt werden. Ab wann genau die neue Verkehrsregelung gilt, wird über das Stadtportal www.neustadt-a-rbge.de und die Presse mitgeteilt.

Der Stadtverwaltung sei sich bewusst, dass mit der Regelung auch Einschränkungen für die Anwohner und Anlieger verbunden seien, heißt es in der Pressemitteilung. Insbesondere Besucherverkehr ohne Berechtigungsausweis müsste damit rechnen, im Rahmen der Kontrollen erfasst zu werden. „Es gibt aber schlicht keine andere Möglichkeit, den Durchfahrtsverkehr zu kanalisieren“, so Stadtsprecher Benjamin Gleue. Besuchern der Anwohner wird empfohlen, den Schützenplatz aus Richtung Innenstadt anzusteuern und dort zu parken.

Und so läuft die Umleitung ...

Alle PKW-Fahrer zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet Ost müssen die Umleitungsstrecke über die Bundesstraße 6 zwischen den Auf- und Abfahrten Leinstraße/Himmelreich und Bordenau nehmen. Stadteinwärts kann die Auffahrt bei McDonalds genutzt werden. Aufgrund der Sperrung der B6-Leinebrücke für den Verkehr über 7,5 Tonnen ist eine Umleitung der Lastwagen über die Bundesstraße nicht möglich. Der innerstädtische Schwerlastverkehr muss also zwingend der ausgewiesenen Umleitung über Empede, Basse und Suttorf folgen, um beispielsweise aus der Innenstadt ins Gewebegebiet Ost zu kommen.

Die Hälfte der Baustellenzeit ist um und die Stadt knickt ein: Jetzt sollen also nur noch Anwohner in Wiesenstraße, Gartenstraße und Ziegeleiberg fahren dürfen. Durchfahrtscheine müssen her. Einfach unglaublich. Wer hat den nörgelnden Anwohnern eigentlich je schriftlich gegeben, dass auf ihrer öffentlichen Straße nie mehr Verkehr unterwegs sein würde? Niemand. Aber nicht mal drei Monate können sie aushalten. Ich wette, viele Anwohner würden es an anderer Stelle ebenso machen. Wer keinen Durchgangsverkehr will, muss an einem Privatweg wohnen.

Die vielen monierten Geschwindigkeitsverstöße konnte das Seitenraumradargerät jedenfalls nicht belegen: Der Durchschnitt aus 26.800 Fahrzeugen liegt bei gerade 35 Stundenkilometern.

Mindestens ebenso unglaublich ist aber das Verhalten der vielen illegalen Umleitungsnutzer. Schilder? Egal, einfach durch. Der Umweg über die Bundesstraße 6 ist aber auch nicht hinnehmbar. Nachgewiesener Weise nicht mal für Bewohner aus dem Nordwesten der Stadt. Noch immer fahren einige von dort lieber durch die Innenstadt und dann über die Umleitung, als die B 6 zu nutzen.

Die Verkehrsmoral ist mittlerweile ebenso am Boden wie die Toleranzschwelle. Bleibt zu hoffen, dass die Stadtverwaltung mit der Anwohnerregelung ebenso schnell zurückrudert, wie bei der Ziegeleibergtunneldurchfahrt. Bis zum Ende des Bauabschnitts sollten nur LKW außen vor bleiben und die Umleitung ansonsten freigegeben werden. Oliver Seitz

