Restposten statt Leuchtreklame - altes Kubald-Gelände ist schon neu belebt

Unternehmer loben Stadt und Wirtschaftsförderung

Freuen sich über die Wiederbelebung durch die Firmen von Oliver Gahr (v.re.) und Jens Hackmann: Monika Strecker (v.li.), Uwe Hemens, Ulrike Ahrbecker. Fotos: Seitz

Das Panorama lässt in etwa erkennen, wie weitläufig das Firmengelände ist.

Auch die alte Unternehmervilla gehört dazu.

Poggenhagen (os). Lange Zeit war es still auf dem Gelände des renommierten ehemaligen Leuchtreklameherstellers Kubald, seit einigen Wochen herrscht neues Wirtschaften auf dem insgesamt fünf Hektar großen Gelände.

Die ComZu GmbH hat das Areal erworben und handelt von Poggenhagen aus mit Restposten und Industrieüberhängen. Wo früher montiert wurde, stehen derzeit rund 2.500 Paletten ganz unterschiedlicher Warengruppen und warten auf den Weiterversand an deutsche Restpostenmärkte, aber auch nach Osteuropa und sogar in den Iran. Zuletzt waren die Geschäftsführer Jens Hackmann und Oliver Gahr mit ihrem Firmenverbund in Garbsen ansässig, bei zweistelligem jährlichem Wachstum waren die Flächen dort aber ebenso schnell zu klein geworden wie vorher auch schon an zwei hannoverschen Standorten. „Hier sind die Preise außerdem deutlich günstiger“, sagt Hackmann. Er hatte die Immobilie im vergangenen Jahr zufällig entdeckt, im dritten Anlauf dann auch ein Exposee von der vermarktenden Bank erhalten.

Nach bisherigen Investitionen von rund 150.000 Euro haben die beiden Kaufleute mit ihren zehn Mitarbeitern bereits 6.000 Quadratmeter Hallenfläche belegt. In Kürze wird diese Nutzung durch ein Hochregallager noch effizienter ausfallen. ComZu behält jedoch noch Flächen zur Erweiterung in der Hinterhand. „Trotzdem haben wir noch rund 4.000 Quadratmeter zu vermieten“, sagt Gahr. Auch etwa 350 Quadratmeter Büroflächen sind im Verwaltungsgebäude noch zu haben. „Was mit der Unternehmervilla passiert, ist aber noch offen“, so Hackmann. Darin stehen noch weitere Flächen - rund 1.000 Quadratmeter - zur Verfügung.

Während Gahr für den Insolvenzverwalter, der zwar jede Menge hartnäckige Inventar-Aufkleber hinterlassen hat, aber nicht mal für verschlossene Gebäude gesorgt hatte, wenig Sympathie hegt, lobt dagegen Stadt und Wirtschaftsförderung: „Da wurden uns viele Steine schnell und unkompliziert aus dem Weg geräumt.“ Wirtschaftsförderer Uwe Hemens, Ortsbürgermeisterin Monika Strecker und Ulrike Ahrbecker von der Verwaltung freuen sich denn auch über die Ansiedlung: Nach dem Leerstand sei es „umso wichtiger, dass das Gelände jetzt wiederbelebt ist“, so eine Pressemitteilung.

Ausgabe-Nr. 2280 vom 16.08.2017