Nur noch 16 Monate, bis LKW wieder über die B 6-Leinebrücke rollen können?

Landesbehörde plant mit Hochdruck - Voraussetzung ist kein Hochwasser

Ende 2018 wieder für LKW befahrbar? ...

... Vorher muss die B 6-Leinebrücke noch aufwendig von unten verstärkt werden.

Neustadt (os). Nicht nur den geplagten Anwohnern der Umleitungsstrecke dürfte die offizielle Auskunft wohl tun: Uwe Schindler, Leiter des Geschäftsbereichs Nienburg bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr berichtete am Donnerstag in der Ratssitzung von den unter Hochdruck laufenden Planungen zur Verstärkung der B 6-Leinebrücke. Die Vorplanungen sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, die Vergabe nach einer Ausschreibung der Arbeiten ist demnach für Februar 2018 vorgesehen. Im April kommenden Jahres würden danach die Arbeiten beginnen und könnten bei optimalem Verlauf bis Ende 2018/Anfang 2019 abgeschlossen werden. Anschließend würde stückweise der Schwerlastverkehr wieder zurück auf die Bundesstraße gebracht.

„Optimalerweise“ bedeutet nach Schindlers Worten, wenn es im kommenden Jahr kein Sommerhochwasser gibt. Für die Verstärkung muss von unten an der Brücke gearbeitet werden, dazu werden außen Betonankerpunkte und Spannseile angebracht. „Wir werden auch mit Gerüsten von der Brücke aus arbeiten lassen, benötigen aber auch Hubsteiger von unten“, so Schindler. Für die gäbe es bei Hochwasser aber keinen Standpunkt unter der Brücke, die zudem in einem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) liegt und für Arbeiten daher enge Abstimmungen mit Umweltbehörden erforderlich sind.

Am Freitagvormittag war ein Ortstermin mit der unteren Umweltbehörde - in diesem Fall die Region Hannover - angesetzt. Das Ergebnis war bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

