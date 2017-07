Transporter prallt gegen Baum

Fahrer schwer verletzt - L 191am Sonntagmorgen gesperrt

Schwerer Verkehrsunfall im Morgengrauen auf der L 191. Die Feuerwehr Neustadt muss den eingeklemmten Fahrer aus dem Kleintransporter befreien.

Neustadt (dgs). Wieder schwerer Verkehrsunfall auf der L191 von Neustadt nach Empede. Kurz vor dem Klärwerk prallte am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr ein 56-Jähriger mit seinem Kleintransporter gegen einen Baum. Dabei zog er sich nach Polizeiangaben schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Neustädter war mit seinem Kleintransporter samt Anhänger in Richtung Neustadt unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf den unbefestigten Grünbereich und prallte gegen einen Baum. Da er in seinem Wagen eingeklemmt war, musste er von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend transportierte ihn ein Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik. Die L 191 musste für die Unfallaufnahme eineinhalb Stunden gesperrt werden.

