Neustadt (dgs). Wassermassen lassen sich nur schwer vorhersagen - das bekamen auch die Neustädter zu spüren. Am Samstagabend stieg der Pegel rasant auf eine Höhe von 5,67 Metern an, was dazu führte, dass Neustadt es sogar in die Hochwassernachrichten der „Tagesschau“ schaffte. Das mag auch dazu geführt haben, dass etliche Hochwassertouristen sich am Sonntag im Stadtgebiet tummelten. Inzwischen hat sich die Lage entspannt. „Wir sind glimpflich davongekommen“, resümiert Stadtsprecher Benjamin Gleue. Nach wie vor gesperrt sind die Leinebrücken in Bordenau und Basse.

