Ziegeleiberg ist wieder dicht

Stadt reagiert am Montag schnell

Wieder dicht: Die Durchfahrt unter der B 6 am Ziegeleiberg ist für Autos nicht mehr passierbar. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Am Vormittag nutzten noch zahlreiche Autofahrer die Unterführung am Ziegeleiberg, um ohne über die Bundesstraße 6 zu fahren ins Gewerbegebiet zu gelangen. Seit dem frühen Nachmittag ist damit Schluss. Die Stadt hat die Durchfahrt schließen lassen. Baken - und zur Sicherheit gegen uneinsichtige Autofahrer auch Schachtringe aus Beton - machen die Nutzung der Unterführung von beiden Seiten unmöglich. Der Weg unter der B 6 hindurch gehört jetzt wieder ganz Fußgängern und Radfahrern.

Für die Anwohner am Ziegeleiberg bedeutet die Schließung im Moment noch jede Menge rangierende Fahrzeuge. Viele Autofahrer drehen derzeit vor der Brücke und suchen sich andere Wege.

Wie Stadtsprecher Benjamin Gleue mitteilt, haben es "einige wenige, die die Regeln nicht beachten" für alle anderen verdorben. Deshalb habe die alternative Umleitung geschlossen werden müssen. "Da wurden Radfahrer geschnitten, langsame Fahrer beschimpft und angehupt und vor allem in beide Richtungen gefahren", zählt Gleue auf, was Stadtmitarbeiter am Wochenende bei Kontrollbesuchen immer wieder festgestellt hatten. Die einzige offizielle Umleitung ins Gewerbegebiet führt damit nun wieder über die Bundesstraße 6. Die Wiesenstraße und Gartenstraße sind nicht für den Durchgangsverkehr freigegeben. „Beide Straßen sind nur als Einbahnstraße befahrbar und ausschließlich für Anlieger, den öffentlichen Nahverkehr (Busse), Rettungsfahrzeuge und die Müllabfuhr freigeben“, so Gleue. „Die Stadtverwaltung und die Polizei werden die Einhaltung dieser Regelung durch entsprechende Kontrollen verfolgen“, kündigt er an.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2276 vom 19.07.2017