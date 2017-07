Chaos am „Ziegeleiberg“ - Stadt droht mit Schließung der Alternativstrecke

Stadt: Autofahrer müssen sich an die Verkehrsregeln halten

Seit gestern Morgen zwängen sich die Autos durch das Nadelöhr am „Ziegeleiberg".

Neustadt (dgs). Seit gestern Morgen ist die Mecklenhorster Straße voll gesperrt - und der Ärger auf der Umleitungsstrecke durch das Wohngebiet Gartenstraße vorprogrammiert. „Gleich am Dienstagmorgen um 6 Uhr ging es los“, berichtet Anlieger Gerd Böker. Große LKW fahren an seinem Haus vorbei und zwängen sich durch die engen Wohnstraßen. Und das, obwohl die Umleitung durch das Wohngebiet „eigentlich“ nur von den Anliegern selbst sowie dem öffentlichen Busverkehr genutzt werden darf. 20 Busse, 40 LKW und über 200 PKWs hat er in nur einer Stunde aus seinem Fenster gezählt.

„Das ist noch viel schlimmer als ich es mir vorgestellt habe“, erklärt eine junge Frau, die mit dem Kinderwagen durch die kleine Unterführung am „Ziegeleiberg“ schiebt. Vor ihr ziehen die Autos eine dichte Staubwolke auf dem unbefestigten Weg hinter sich her.

Gegen Mittag hat die Polizei wegen zahlreicher Proteste Posten am „Ziegeleiberg“ bezogen. Gerade ist ein Fahrer vom Gewerbegebiet her durch die Unterführung gefahren - also entgegengesetzt der Einbahnstraßenregelung.

„Für Radfahrer und Fußgänger ist hier nichts getan worden“, ärgert sich Anwohner Peter Schweigert, der hier regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs ist. Er verweist auf die „Stolperfallen“. Durch das Aufstellen der Barken sei es noch enger geworden.

Die Stadt hat die kleine Passage in Richtung Gewerbegebiet Ost trotz aller Anwohnerproteste (die NZ berichtete) am Montag geöffnet. Die sehen sich jetzt bestätigt. In einem Brief an Bürgermeister Uwe Sternbeck äußern sie ihr „Unverständnis“ und weisen auf die „immense Gefährdung“ für die vielen Fußgänger und Radfahrer hin, die bisher diesen Weg ausschließlich nutzten.Durch den zusätzlichen Bus- und Autoverkehr sowie die Einbahnstraßenregelung werde es in den Wohnstraßen zu Staus kommen, befürchten die Anwohner. „Ein Unfallpotenzial ist vorprogrammiert, da sich die Autofahrer vermutlich nicht an das Tempolimit von zehn Stundenkilometer halten werden“, heißt es.

Erneut kritisieren die Anlieger die Vorgehensweise der Stadt als Untere Verkehrsbehörde. Sie fühlten sich „übergangen und unmündig behandelt“. Fraglich sei, ob der Weg, der bisher als öffentliche Grünfläche ausgewiesen ist, ohne förmliches Verfahren in eine öffentliche Verkehrsfläche umgewandelt werden dürfe, so die Anlieger.

So „völlig inakzeptabel“

Nach Aussage der Stadt hat es die für die Beschilderung zuständige Firma nicht fristgerecht geschafft, alle benötigten Hinweis- und Umleitungsschilder so aufzustellen wie gefordert. Die Verwaltung habe das Unternehmen daher umgehend „mit Nachdruck“ darauf hingewiesen, die für alle Beteiligten aktuell „völlig inakzeptable Situation schnellstmöglich zu beheben“, so Stadtsprecher Benjamin Gleue.

Grundsätzlich aber halte die Stadt an ihren angekündigten Maßnahmen der Verkehrsführung fest und werde diese durchsetzen, betont er. Die Stadt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die geltenden Verkehrsregeln, wie das Tempolimit oder die Einbahnstraßenregelung, zu halten. „Sollten sich Autofahrer nicht an diese Regeln halten, wird die Stadtverwaltung auch über eine Schließung der als Alternative bereitgestellten Umleitungsstrecke durch die Ziegeleiberg-Unterführung nachdenken“, macht Gleue deutlich. Erneut weist die Stadt auch darauf hin, dass die Wiesen- und Gartenstraße nicht für den Durchgangsverkehr freigegeben sind. dgs

