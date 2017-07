Grandiose Naturerfahrungen begeistern die Konfis in Wagrain

Zwischendurch blieb aber auch Zeit für eine Sprung in den Pool. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt/Wagrain (dgs). Schon eine Woche sind sie da - in der Nacht zum Dienstag kommen sie wieder zurück: 130 Konfirmanden aus der Region Nord im Kirchenkreis verbringen zwölf Tage Konfirmandenferienseminar (KFS) im österreichischen Wagrain. Begleitet werden die Jugendlichen von ihren Pastoren und 30 ehrenamtlichen Betreuern, hauptsächlich ebenfalls noch jugendlichen Teamern, aber auch von zwei Krankenschwestern und einem Musiker.

„Überwältigend“ für die meisten die Landschaft - und davon haben die „Konfis schon viel genossen, zum Beispiel einen Gottesdienst am Fuße des „Hochkönigs“, einem Bergmassiv von über 3.000 Metern Höhe. Das Angebot, im Anschluss zu einem Wasserfall zu wandern, nahmen die Konfis begeistert an. Ganz Motivierte, kletterten noch weiter zu einem kleinen Schneefeld, um sich eine sommerliche Schneeballschlacht zu liefern.

„Grandiose“ Naturerfahrung konnten die Jugendlichen aber auch rund um das Gelände des Jugendhotels machen. In der Unterrichtseinheit „Schöpfung“ untersuchten sie in Kleingruppen das Wasser nach Kleinsttieren, fotografierten Blumen und Insekten oder die Bergwelt.

Zwischendurch blieb immer wieder Zeit für eine Abkühlung im hauseigenen Pool, Spiele und zum Ausprobieren von verschiedenen Sportarten oder Kreativangeboten. Auch eine Schluchtenwanderung mit Übernachtung in einer Berghütte gehört zum Programm. Höhepunkt war am gestrigen Freitag der Taufgottesdienst am See, bei dem sich elf Konfirmanden taufen ließen.

Wenn die Gruppe am Montag die Heimreise antritt, sind die Konfis aus der Region Mitte bereits auf dem Weg nach Wagrain . . .

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 957 vom 15.07.2017