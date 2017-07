Marktstraßen-Kreuzung: Oberflächen werden saniert

Neustadt (r/js). Verkehrstechnisch sind die Neustädter ja derzeit schon einiges gewohnt, nun kommt eine weitere Baustelle auf sie zu: Vodafone Kabel Deutschland hat in Absprache mit der niedersächsischen Straßenbaubehörde die Sanierung der mangelhaften Straßen- und Gehwegoberflächen im Bereich der sogenannten „Marktstraßen-Kreuzung“ in Auftrag gegeben. Voraussichtlich am kommenden Montag, 10. Juli, soll die vom Unternehmen beauftragte Baufirma mit den wahrscheinlich ein- bis zweiwöchigen Arbeiten beginnen, teilte die Stadt nun mit. Verkehrsteilnehmer müssen sich für die Bauzeit auf eine veränderte Verkehrsführung einstellen.

Um die nötigen Bauarbeiten im Einmündungsbereich durchführen zu können, werde nach Angaben der Stadt die Rechtsabbiegerspur auf der Landwehr/Marktstraße gesperrt. Stattdessen könne dann von der bisherigen Linksabbiegespur in beide Richtungen abgebogen werden. Gesperrt werden müsse darüberhinaus die in Richtung Bahnhof führende Fahrbahn der Wunstorfer Straße vor dem Café „Havanna“. Um den Verkehrsfluss trotzdem weiter in alle Richtungen gewährleisten zu können, müssen sich alle aus Fahrtrichtung Bahnhof kommenden Fahrzeuge auf der rechten Spur einordnen, da die bisherige Linksabbiegespur für den Gegenverkehr freigegeben wird.

Zum Hintergrund: 2014 hatte Vodafone im Bereich der Einmündung Arbeiten durchführen lassen, die – wie im Nachhinein festgestellt wurde – nicht fachgerecht ausgeführt wurden. Da aufgrund der mangelhaften Oberfläche nun Gefahr im Verzug ist, muss die Ausbesserung nach Auskunft der für die Bundesstraße 442 verantwortlichen Landesstraßenbaubehörde schnellstmöglich geschehen. Um den ohnehin schon angespannten Verkehrsfluss im Bereich der Innenstadt und des Bahnhofes nicht noch weiter zu belasten, habe die Stadt der Maßnahme nur unter der Bedingung zugestimmt, dass die Bauarbeiten im Straßenbereich zwingend bis zum 17. Juli beendet sein müssen und die Straße dann wieder normal befahrbar ist. Die Baufirma habe laut Stadt zugesichert, dass sie den Termin einhalte, die Arbeiten am Gehweg könnten aber noch länger dauern. Am 17. Juli wird die Mecklenhorster Straße für die dortige Sanierung voll gesperrt.

