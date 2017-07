Anlieger fühlen sich nicht einbezogen

Auch ohne Vollsperrung fahren schon etwa 200 Busse täglich durchs Wohngebiet

Rollt hier bald der Autoverkehr ins Gewerbegebiet? Stadt prüft Öffnung der Unterführung am Ziegeleiberg.Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). „Das ist eine Zumutung“, ärgert sich Martha Hageböck. Die Anwohnerin der Gartenstraße fiel aus allen Wolken, als die Stadt ihr in der vergangenen Woche in einem Schreiben mitteilte, dass während der mehrmonatigen Sperrung der Mecklenhorster Straße der Busverkehr über die Suttorfer Straße und durch das Wohngebiet Garten- und Wiesenstraße wieder auf die Mecklenhorster Straße geleitet wird. Dabei handele es sich um rund 200 Busse täglich, hat Martha Hageböck recherchiert.

„Uns Anlieger hier nimmt man überhaupt nicht ernst“, lautet ihre Erfahrung. Schon seit Jahren haben sich insbesondere die Bewohner der Gartenstraße für eine Lärmschutzwand an der Bundesstraße 6 (B 6) eingesetzt. Eine Bürgerinitiative hat sich gebildet. Mit dem geplanten Neuausbau der B6 liegt die Umsetzung aber erst einmal wieder auf Eis. Jetzt habe sie den Verkehr auch noch auf der anderen Seite, empört sich Martha Hageböck.

Sie versteht nicht, warum die Mecklenhorster Straße nun doch, anders als noch im April verkündet, für Monate voll gesperrt werden muss. Es müsse doch auch andere Lösungsmöglichkeiten geben, meint sie - aber die betroffenen Bürger würden ja nicht eingebunden. Auch Anlieger der Wiesenstraße fragen sich, wie der Busverkehr durch die enge Wohnstraße laufen soll.

Aber obwohl die Vollsperrung der Mecklenhorster Straße jetzt auf den 17. Juli verschoben wurde, läuft die Umleitung der Busse bereits. Das Unternehmen RegioBus habe so kurzfristig nicht mehr umdisponieren können, erläutert dazu Stadtsprecher Benjamin Gleue. Dafür vermissen die Anlieger die Hinweisschilder, dass die Umleitungsstrecke nur für Anlieger, Busse, Rettungs- und Müllfahrzeuge gilt. „Wer wird das kontrollieren?“, fragen die Anlieger. Sie befürchten, dass sogar LKWs diese Umleitung nutzen werden. Tempo 30-Schilder fehlen ebenfalls noch.

Damit nicht genug. Bis zur nächsten Woche will die Stadt entscheiden, ob die kleine B6-Unterführung am Ziegeleiberg in Richtung Gewerbegebiet Ost einspurig für den Autoverkehr geöffnet wird. Bisher konnten nur Fußgänger und Fahrradfahrer diese Abkürzung nutzen.

Bereits eingeschaltet hat sich UWG-Chef Willi Ostermann. Er kritisiert die Verwaltungsspitze: „Anstatt die Bürger frühzeitig und transparent mitzunehmen und mit ihnen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, werden sie fünf vor zwölf vor vollendete Tatsachen gestellt“, schimpft er.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2274 vom 05.07.2017