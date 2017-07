„Wir müssen etwas für unser Wasser tun“

Landwirtschaftsminister fordert: Agrarwende jetzt

Was tun? Die Ratsfrau der Grünen, Ute Lamla , mit dem Bundestagskandidaten ihrer Partei, Eike Lengemann, und Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer.

Neustadt (dgs). „Wir müssen was für unser Wasser tun“ - da waren sich alle im Saal einig. Auch wenn die neue Düngemittelverordnung eine bessere Kontrolle der Landwirte ermöglicht: „Wir brauchen die Agrarwende jetzt, gemeinsam mit den Landwirten“, machte Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer bei einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Nitrat im Trinkwasser“ am Montagabend deutlich. Dabei hat er vor allem den hohen Tierbestand im Auge. Dr. Godehard Kass, Ratsherr der Grünen, warnte allerdings vor Panikmache. „Der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter ist sicher“, gab der Allgemeinmediziner seinen Stand der Forschung wieder. Brunnen im Wasserschutzgebiet Hagen weisen eine Nitratbelastung von 37mg/l auf. Das Wasser könne man bedenkenlos trinken, so Kass. Anwesende Landwirte warnten mit Hinweis auf die Kreislaufwirtschaft davor, organischen Dünger wie Gülle zu verteufeln. „95 Prozent der Landwirte halten sich an Recht und Gesetz“, betonte Bürgermeister Uwe Sternbeck. Er führte die Kooperation der Bauern in Hagen mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) an. Der hat gerade Gutachten in Auftrag gegeben, wie der hohe Nitratwert in den Griff zu bekommen ist. „Wir sind dran“, versicherte auch die SPD-Politikerin Christina Schlicker, die Neustadts Delegierte im WVGN ist.

Vertreter der Bürgerinitiative aus Mardorf und Schneeren indes würden am liebsten sofort den Versorger wechseln. Bei Gas und Strom sei das möglich, bei Wasser nicht, bedauerten sie. Ihre Ortsräte haben sich bereits für eine Belieferung durch die Harzwasserwerke ausgesprochen, die bei Schneeren nur sehr gering mit Nitrat belastetes Wasser fördern.

