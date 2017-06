Memeler Straße wird voll gesperrt

Neustadt (r/js). Die Stadt beginnt voraussichtlich am kommenden Montag, 3. Juli, mit der Sanierung eines Teilstückes der Memeler Straße. Da sich zwischen den Einmündungen „Kleiner Tösel“ und „Dr.-August-Behne-Straße“ tiefe Spurrillen gebildet haben, muss das Pflaster der Fahrbahn sowie der Gosse hochgenommen und neu verlegt werden, so die Stadt. Die Arbeiten erfolgen als Wanderbaustelle. Während der voraussichtlich viereinhalbwöchigen Bauzeit bleibt die Straße für den Verkehr voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Die Maßnahme sei dringend notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Arbeiten könnten demnach ausschließlich in den Sommerferien ausgeführt werden, da zu dieser Zeit keine Schulbusse über die Memeler Straße fahren. Die Stadt investiert rund 45.000 Euro, für Anwohner bestehe keine Beitragspflicht. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich am Mittwoch, 2. August, abgeschlossen sein.

