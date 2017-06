Schon wieder Bielert-Überfall

Eine Festnahme - zwei Täter noch flüchtig

Neustadt (dgs). Schon wieder ein Überfall auf den Juwelier Bielert. Wie ein Augenzeuge berichtete, stürmte am Dienstagvormittag kurz vor 11 Uhr ein Trio in das Geschäft an der Marktstraße. „Alles war nur eine Minutensache“, sagte er. Nach Angaben der Polizei bedrohten die Täter eine Kundin mit einer Pistole. Die Mitarbeiter konnten sich in Sicherheit bringen.

Die Räuber flohen daraufhin ohne Beute zu Fuß in Richtung Kirchplatz. Ein Passant stellte sich mutig einem der Täter in den Weg und konnte ihn festhalten. Die Polizei nahm den 37-Jährigen kurz darauf fest. Die Fahndung nach den anderen läuft weiter. Bielert blieb den ganzen Tag über geschlossen. Es war bereits der dritte Überfall auf das Geschäft innerhalb weniger Monate.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2272 vom 21.06.2017