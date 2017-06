„Hört, Bürger, hört“: Es wird gefeiert

Schützenfest-Wochenende mit Musik und Marschierern

Neustadt (dgs). So ist es Tradition: Schon seit dem frühen Morgen marschieren die Bärenmusiker durch die Stadt und laden zum Schützenfest ein (Foto). Tambourmajor Marc Flemming hat seine Musiker gut im Griff, schließlich sollen sie auch noch beim Zapfenstreich heute Abend die (fast) richtigen Töne treffen. Am morgigen Samstag geht es für die Musikzüge und Marschierer in aller Frühe weiter. Der Ausmarsch des Bataillons startet allerdings erst um 10.30 Uhr an der Lindenstraße. Am Sonntag beginnt der Ausmarsch um 9.15 Uhr, ebenfalls in der Lindenstraße. Nach dem Festessen wird gegen 14 Uhr auf dem Festplatz der neue Schützenkönig gekürt. Um 17 Uhr ist die Proklamation aller Preisträger, die dann zusammen mit ihren Kranzdamen durch die Stadt ziehen. Zur Schützenfestparty im Zelt spielt ab 21 Uhr die Liveband Steam auf.

Foto: Gade-Schniete

Ausgabe-Nr. 952 vom 10.06.2017