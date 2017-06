Fördermittel bewilligt: Dorfgemeinschaft baut neue Kinderkrippe in altem Gebäude

Noch vor den Sommerferien geht es los - Kosten 470.000 Euro

Das alte Fachwerkhaus soll schon zum Jahresende mit Leben erfüllt sein.

Hagen (dgs). Gute Nachrichten gibt es aus dem Mühlenfelder Land: Für die Neuerrichtung zusätzlicher Kinderkrippenplätze im ältesten Fachwerkgebäude des Dorfes erhält der Verein Dorfgemeinschaft Fördergelder in Höhe von 340.000 Euro. Damit sind nur rund 50.000 Euro der Gesamtkosten von 470.000 Euro aus der Stadtkasse zu finanzieren. Noch vor den Sommerferien sollen die Bauarbeiten beginnen. Zum Jahresende wird die Einrichtung mit 15 Plätzen für unter Dreijährige fertig sein.

In der Kinderkrippe „Spatzennest“ werden derzeit schon 15 Kinder betreut. Nach der aktuellen Bedarfsplanung fehlen aber in den Stadtteilen noch rund 35 Krippenplätze. Die Dorfgemeinschaft hat jetzt ein altes, leerstehendes Fachwerkgebäude im Dorfzentrum gekauft, um eine weitere Krippengruppe einzurichten. Da die Fördergelder des Landes erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme ausgezahlt werden, muss die Stadt 430.000 Euro zunächst vorfinanzieren - wenn der Rat am Donnerstag den Beschlussvorschlag absegnet.

Den Förderbescheid aus dem Topf Dorferneuerung über 160.000 Euro hat sich die Dorfgemeinschaft in der vergangenen Woche beim zuständigen Landwirtschaftsminister Christian Meier persönlich abgeholt. Insgesamt werden acht Projektträger aus der Region finanziell unterstützt. Die Veranstaltung fand auf Schloss Hammerstein in Apelern statt.

Die ausgewählten Projekte würden „beispielhaft stehen für das Engagement vieler Menschen zur Erhaltung der Attraktivität in Niedersachsens ländlichen Räumen“, lobte der Minister.

