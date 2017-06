Burger-King kommt mit drei Zufahrten ins Gewerbegebiet

Kleines Handels- und Dienstleistungszentrum entsteht

Die Bodenplatte für den neuen Burgerking-Standort ist bereits fertig, ...

Neustadt (os). Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Nachdem Grundstückseigentümer Dorian Völkers vor eineinhalb Jahren schon einmal ohne Ergebnis verhandelt hatte, entsteht aktuell doch eines der Restaurants der Fastfoodkette auf der Freifläche an der Justus-von-Liebig-Straße nahe dem Kreisel Mecklenhorster Straße. Ein Sprecherin der Baum Unternehmensgruppe, die das Restaurant bauen lässt, bestätigte die Ansiedlung, konnte aber noch keinen Termin für eine mögliche Eröffnung nennen. Dem Vernehmen nach handelt es sich um die neueste Variante der Restaurants mit Caféabteilung und einem Drive In.

Das insgesamt rund 12.000 Quadratmeter große Grundstück, zu dem auch das Fachmarktgebäude direkt am Kreisel und der Cleanpark gehören, soll mit dem neuen Standort der Fastfood-Kette so etwas wie ein kleines, neues Zentrum am Eingang zum Gewerbegebiet Ost bilden.

„Wir haben dort künftig 140 Parkplätze, die für den gesamten Bereich gemeinsam benutzt werden können“, sagt Unternehmer Völkers, der den künftigen Kunden gern einigen Komfort bieten möchte. Deshalb wird es breite Fahrstreifen geben, „breiter als unsere Landesstraßen“, so Völkers. Ein Teil der Parkplätze wird zudem in extra breiter Ausführung gebaut.

Nach den Worten des Grundstückseigentümers bleiben von der Justus-von-Liebig-Straße aus gesehen noch gut 1.400 Quadratmeter hinter dem Burgerking frei, die sollen möglichst im kommenden Jahr bebaut werden. Für Interessenten sei er weiterhin offen.

Das „Zentrum“ wird künftig drei Zufahrten haben. Eine von der Mecklenhorster Straße an der Waschanlage vorbei sowie zwei über die Justus-von-Liebig-Straße. Zum einen die bisherige Auf- und Abfahrt zum Fachmarktzentrum, zum anderen die, die während der Bauarbeiten an der Mecklenhorster Straße auch als Zufahrt zu den hinteren Grundstücken diente.

