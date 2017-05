Lechner beim Ortstermin an der Ampel: Der Zorn vor Ort ist groß

Betroffene, Vertreter der Bürgerinitiative und Ortsbürgermeister berichten dem CDU-Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner von den Belastungen durch Lärm, Staub und Abgase. Täglich rollen 788 LKWs durch die Dörfer, nachts wurde noch gar nicht gezählt. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Basse (dgs). „Es ist gut, dass Sie die Bürgerinitiative gegründet haben“, begrüßt der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner am Montagabend zahlreiche Bürger aus den Dörfern entlang der Umleitungsstrecke. Lärm, Abgase, Staub - täglich wälzt sich nach Sperrung der Bundesstraße 6 der Schwerlastverkehr durch die beschaulichen Dörfer - und ein Ende ist nicht in Sicht.

Lechner ist der erste Politiker, der sich vor Ort blicken lässt. Er wolle sich selbst ein Bild machen - und von den Betroffenen hören, „wie sie sich fühlen“, erklärt er. „Wir dürfen im Druck nicht nachlassen“, appelliert Lechner an die Umstehenden. Über 70 Briefe von Bürgern seien bereits bei der Landesstraßenbaubehörde eingegangen, berichtet er. Das sei zwar nicht unbedingt die richtige Adresse, zeige aber, wie groß der Zorn vor Ort ist.

Lechner selbst hat zur B 6-Sperrung eine Kleine Anfrage im Landtag gestellt und wartet noch auf Antwort aus dem Ministerium (die NZ berichtete). Er will wissen, ob die personellen Ressourcen der Behörde für das aufwändige Planverfahren ausreichend sind - und ob es überhaupt so aufwändig sein muss. Für die Umstehenden wird deutlich: Geduld ist gefragt, nichts lässt sich von heute auf morgen ändern - es geht um Jahre.

Er sei „maßlos enttäuscht“, erklärt Herbert Stoepper aus Basse. Wo sei der „vorsorglich denkende Staat?“ „Die wahre Katastrophe tritt ein, wenn die Brücke ganz gesperrt wird“, befürchtet er. Annegret Kirchner, die direkt an der Abbiegung nach Mariensee wohnt, ärgert sich vor allem über den Staub. „Was ist das für ein merkwürdiger Schotter, der hier in den Seitenräumen ausgebracht wird“, fragt sie ganz konkret.

Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen auf den engen Straßen. Mit dem Fahrrad traue sie sich gar nicht mehr los, berichtet eine Basserin. Gerade an der Wasserstraße nach Mariensee sieht Wolfgang Pfeil aus Basse Gefahrenpotential. Die Straße sei so abgesackt, dass es eine Frage der Zeit sei, wann dort ein LKW umkippe. Die überraschend angekündigte Sanierung der L 193 von Suttorf bis Basse in den Sommerferien sehen einige durchaus als Vorteil. Je besser die Straße sei, desto weniger Lärmbelastung, gibt der Suttorfer Wilhelm Wesemann zu bedenken. Während der Bauzeit würde der Verkehr ohnehin ausgebremst.

Am Ende der etwa eineinhalbstündigen Diskussion nahm der Landespolitiker eine ganze Liste mit Fragen und Anregungen der Betroffenen auf:

Mobile Geschwindigkeitskontrollen, Tempo 30 deutlicher ausschildern, Querungshilfen, endlich ein Radweg, ein Nachtfahrverbot. Lechner will sich kümmern. Nach Pfingsten gibt es eine große Runde mit den beteiligten Behörden.

Infos für alle am 6. Juni

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kommen am Dienstag, 6. Juni, die zuständigen Leiter der Landesstraßenbaubehörden in Hannover und Nienburg zu einer Informationsveranstaltung nach Neustadt. Thema ist natürlich die B 6-Brückensperrung. Zusammen mit Bürgermeister Uwe Sternbeck wollen sie ab 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums interessierten Bürgern Rede und Antwort stehen, wie die weitere Planung aussieht. dgs

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2269 vom 31.05.2017