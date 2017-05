Ruhige Party mit nur wenigen Ausfällen an der Weißen Düne

Polizei muss nicht einschreiten - Holy-Festival naht

Mardorf (os). Zahlreiche Beamte der Verfügungseinheit verstärkten die des Neustädter Kommissariats, berittene Polizisten und Sanitäter waren ebenfalls an der Weißen Düne auf Einsätze vorbereitet. Letztlich lief die Vatertagssause aber relativ ruhig ab.

„Bis 15 Uhr hatten wir nur eine Handvoll Angetrunkene, denen wir den Heimweg nahegelegt haben“, sagt Bettina von Domarus vom Jugendschutz der Region Hannover. Mit ihrer Kollegin Melanie Wottke war sie am Strand unterwegs, um vor allem auf „sehr junge“ Gäste zu achten, die dem Alkohol zusprachen. „Da gab es aber nicht viele Verstöße“, sagt von Domarus. Meist waren zudem Freunde vor Ort, die sich um Angetrunkene kümmerten, so dass weder Jugendschutz noch Polizei einschreiten mussten. „Feiern sollen die jungen Leute ruhig“, finden die beiden Jugendschützerinnen. Die Polizei registrierte nur eine Sachbeschädigung und eine Körperverletzung. Die Allgemeinsverfügung der Stadt - ab 19 Uhr musste Ruhe sein an Strand und auf den Wegen - wurde laut Stadtsprecher Stefan Bark ohne Probleme eingehalten.

Feiern und werben wollten Jugendliche aus Bordenau für ein weiteres Party-Event. Am 24. Juni veranstalten sie im Scharnhorst-Dorf zum ersten Mal ein „Holy-Festival“. Auf zwei Bühnen legen von 14 bis 22 Uhr 14 DJs auf, jede volle Stunde wird das obligatorische Farbpulver geworfen. An der Weißen Düne machten die Bordenauer mit einer kräftigen Sound-Anlage auf jeden Fall gut auf sich aufmerksam.

Ausgabe-Nr. 950 vom 27.05.2017