Der Widerstand wird einstimmig

Voll wie Weihnachten: Mancher bekam bei der Bürgerversammlung in der Simon-und-Judas-Kirche in Basse nur noch einen Stehplatz, viele sind vom Verkehr genervt.

Basse (os). Der Umzug der zweiten Bürgerversammlung von umleitungsgeplagten Anwohnern vom Gemeindehaus in die Kirche war offensichtlich die richtige Entscheidung. Auch St. Simon-und-Judas war am Montagabend komplett gefüllt, mancher musste mit einem Stehplatz vorlieb nehmen. Das störte jedoch kaum, denn die Anwesenden eint ein klares Ziel: Die Umleitung für Lkw ab 7,5 Tonnen durch ihre Dörfer soll so schnell wie irgend möglich wieder enden. „Dann kann ich gleich ins Altersheim ziehen, das hier ist kein Ruhestand mehr“, sagt Brigitte Trautmann, die zum Kopf der neuen Bürgerinitiative gehört. Die wurde ohne erkennbare Gegenstimme gegründet und soll nun zügig aktiv werden.

Erste Aktivitäten hat es bereits vorab gegeben. So zählten Anwohner am Mittwoch vergangener Woche zwischen 5 und 20 Uhr, wie viele Lastwagen die Umleitung nutzen. „In der gesamten Zeit waren es 788 Lkw über 7,5 Tonnen, das macht im Durchschnitt 53 pro Stunde“, berichtet BI-Sprecherin Iris Kahle. In der Stunde mit der meisten Frequenz fuhren 88 Laster durch Basse.

Geplant sind oder werden Infoveranstaltungen mit zuständigen Ansprechpartnern, Fahrradsternfahrt oder ein Trecker- und Autokorso, der Kontakt zu Politikern, Speditionsverbänden, aber auch zu einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht, möglichst einem Straßenbauspezialisten. Ein Messgerät für Feinstaub soll ebenso organisiert werden, wie der Protest sichtbar gemacht werden soll. Plakate, Banner und Aufkleber sollen her. Wer mitmachen oder die Aktionen unterstützen will, ist jederzeit willkommen und kann sich an Trautmann, von der Lieth oder Kahle wenden.

Manche Ankündigung wie die Sanierung der L 193 (siehe unten) sorgten noch für Gelächter, andere, wie die Ablehnung von Schwingungsmessungen durch Stadt und Landesbehörde und der Hinweis, Eigentümer seien bei Schäden an Häusern selbst beweispflichtig, riefen eher wütende Äußerungen hervor. Ebenso die Aussage des Ratsvorsitzenden Wilhelm Wesemann, dass selbst für eine Verstärkung der B 6-Brücke eine Bauzeit von 18 bis 24 Monaten veranschlagt würden. Selbst die - kostenfreie - Übernahme der Straßenreinigung durch die Stadt konnte da nicht besänftigen. Hilfe haben die Besitzer denkmalgeschützter Gebäude auch von der Denkmalpflege nicht zu erwarten. Auf eine Anfrage hin wurde mitgeteilt, das Amt sei keine Vollstreckungsbehörde.

„Irgendeine Umleitung muss es geben“, hielt Wesemann fest, „aber so kurz wie möglich - egal was es kostet.“ Die Tempo 30-Beschilderung steht mittlerweile, für kommende Woche ist das Seitenraummessradar der Stadt angekündigt, um die Einhaltung der neuen Geschwindigkeitsbegrenzung zunächst im Umfang zu prüfen.

Die Bürgerinitiative hat eine eigene Emailadresse und ist unter stop.umleitung.b6@gmail.com erreichbar.

L 193: Sanierung in den Sommerferien

Der Ratsvorsitzende und Suttorfer Wilhelm Wesemann hatte zur Versammlung „frische“ Infos aus der Stadtverwaltung mitgebracht: In den Sommerferien soll die Fahrbahn der L 193 von Suttorf bis zur Umleitungsabzweigung in Basse in weiten Teilen eine neue Fahrbahndecke erhalten. Darauf werde der Verkehr dann leiser rollen, hat Wesemann erfahren.

Geschäftsbereichsleiter Friedhelm Fischer von der Landesbehörde bestätigt entsprechende Überlegungen. Innerhalb der kommenden drei Wochen soll versucht werden die Planungen voranzutreiben. „Wir können das nur machen, solange die Mecklenhorster Straße noch nicht dicht ist“, sagt er. Entsprechend würde ein Großteil des Umleitungsverkehrs dann wohl durch die Innenstadt laufen. Alternativen werden nach seinen Worten derzeit noch der Stadt Neustadt besprochen.

Herbe Kritik an Sternbeck

Mit Johlen und Applaus quittierten die Umleitungsgegner in der Basser Kirche die Kritik von Mariensees Ortsbürgermeister Heiner Zieseniß (CDU) an Bürgermeister Uwe Sternbeck. Der habe sich bisher nicht ein einziges Mal vor Ort blicken lassen oder selbst geäußert.

Zieseniß hat seinen Parteifreund und Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt kontaktiert, der sagte seinen Besuch bereits zu.

Rat: Monatliche Berichte gefordert

Die Fraktionen Grüne/Linke und UWG wollen Bürgermeister Uwe Sternbeck beauftragen mit dem zuständigen Geschäftsbereich der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zeitnah zu verhandeln, damit deren Vertreter in den Ratssitzungen monatlich den aktuellen Status zum Thema Sanierung der B6-Brücke vorstellen. Erstmalig soll das schon im öffentlichen Teil der Ratssitzung am 8. Juni erfolgen. Ein entsprechender Antrag wurde jetzt eingebracht.

