70-jähriger Radfahrer getötet

Transporterfahrer sitzt wohl alkoholisiert am Steuer

Neustadt (os). Ein 70 Jahre alter Radfahrer ist Donnerstagnachmittag von einem Anhängergespann erfasst und zunächst lebensgefährlich verletzt worden, wenig später erlag er in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der 34-jährige Fahrer eines Ford Transit mit Anhänger war gegen 14.25 Uhr auf der Erika-Najork-Straße Richtung Nienburger Straße unterwegs. In einer Linkskurve streifte er aus bisher unbekannter Ursache den entgegenkommenden Radfahrer. Der stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten das Unfallopfer unter Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes in eine Klinik, dort starb der Senior am Abend.

Da der Fahrer des Kleintransporters offenbar unter Alkoholeinfluss stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während der Rettungsmaßnahmen musst die Erika-Najork-Straße zeitweise gesperrt werden, es kam zu leichten Behinderungen. An dem Elektrofahrrad des 70-Jährigen sowie dem Ford entstand nur geringer Sachschaden.

Nun suchen die Beamten des Verkehrsunfalldienstes Hannover Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0511/109-1888 zu melden.

