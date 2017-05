Auf der neuen Mehrzweckhalle am Berufsbildungszentrum weht der Richtkranz

Zum Jahresende soll der 4,8-Millionenbau fertig sein

Richtfest an der neuen Mehrzweckhalle der Berufsbildenden Schulen: Architektin Maria Pfitzner, Bürgermeister Uwe Sternbeck, Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz und BBS-Schulleiter Bernhard Marsch.

Neustadt (dgs). Heute weht auf der neuen Mehrzweckhalle der Berufsbildenden Schulen Neustadt (BBS) der Richtkranz - zum Ende des Jahres soll der 4,8 Millionenbau fertig sein, wie geplant acht Monate nach der Grundsteinlegung. „Wir haben aber auch fast 20 Jahre darauf gewartet“, erklärt Schulleiter Bernhard Marsch in seiner Ansprache. Egal ob für Gesamtkonferenzen, Berufsbildungsmessen oder Informationsveranstaltungen - an Niedersachsens größter Berufsschule fehlte es bisher an einem geeigneten Veranstaltungszentrum.

Dabei seien die BBS Neustadt ein „Vorzeigestandort der beruflichen Bildung“, wie Ulf-Birger Franz, Bildungsdezernent der Region Hannover, beim Richtfest betont. Neustadt gehöre zu den absolut führenden Schulen in Deutschland in Sachen „Industrie und Wirtschaft 4.0“. Derzeit plant die Schule eine Smart-Factory zur Produktion einer individualisierbaren LED-Taschenlampe, in der Schüler aus den Fachbereichen Technik und Wirtschaft Hand in Hand zusammenarbeiten. „Als Innovations- und Zukunftszentrum stellen wir uns den Herausforderungen der Digitalisierung der Arbeitswelt“, so Schulleiter Marsch.

„Der Bau der Mehrzweckhalle ist von der Region Hannover eine deutliche Aufwertung des Berufsschulstandorts Neustadt“, lobt denn auch Neustadts Bürgermeister Uwe Sternbeck. Bis zu 400 Personen finden in dem „schlicht-elganten“ Flachdachgebäude Platz, das ein wenig an den Anbau des Sprengelmuseum in Hannover erinnert. „Ein Gewinn an Fläche, den wir dringend brauchen“, sagt Marsch.

