Das nächste Nadelöhr: Ampelbau macht Nienburger Straße einspurig

Sechs Wochen Bauzeit mit Ampelregelung

Hier wird es ab heute eng: An der Nienburger Straße/Ecke „Im Wiebusche“ wird sechs Wochen lang eine neue Ampelkreuzung gebaut. Foto: Google/GeoBasis-de/BKG

Bis kurz vor die Absperrung reicht die neue Straße bereits an die Nienburger Straße heran. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Die Hiobsbotschaften in Sachen Verkehr reißen nicht ab. Nach der einspurigen Bundesstraße 6, der Sperrung der B 6-Leinebrücke für den Schwerlastverkehr mit Umleitung durch die Dörfer Suttorf, Basse, Mariensee und Empede sowie den Bauarbeiten an der Mecklenhorster Straße kommt jetzt das nächste Nadelöhr: An der Nienburger Straße, Ecke „Im Wiebusche“ wird ab dem heutigen Mittwoch sechs Wochen lang eine Ampelkreuzung eingerichtet, um das neue Baugebiet anzuschließen.

Wer bisher statt durch die Innenstadt lieber über die Nienburger Straße und die B 6 Richtung Gewerbegebiet oder Hannover fuhr - abends meist in Gegenrichtung - steht vor einer weiteren Geduldsprobe. Durch die einspurig befahrbare Baustelle führt eine Ampel wechselseitig den Verkehr. Mit Behinderungen ist auf jeden Fall zu rechnen, Umwege stehen zudem für alle an, die über die Nordstraße zur KGS fahren. Ein- und Ausfahrt sind während der Bauzeit nicht möglich. Nur Fußgänger und Radfahrer sollen den Bereich über einen provisorischen Weg passieren können.

„Für den finalen Arbeitsschritt, das Abfräsen des vorhandenen Straßenbelages und das Aufbringen der neuen Deckschicht, ist eine Vollsperrung unumgänglich“, sagt Stadtsprecher Benjamin Gleue. Die abschließenden Arbeiten sollen nach dem Beginn der Sommerferien vom 24. bis 27. Juni, stattfinden, da an diesen Tagen auch der Bahnübergang Nienburger Straße aufgrund einer Baumaßnahme der Deutschen Bahn voll gesperrt ist.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2267 vom 17.05.2017