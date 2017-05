Wettbüro in der Innenstadt überfallen

Räuber entkommt mit Geld aus dem Tresor

Ein unbekannter Räuber überfiel die Sportsbar am Rundeel und entkam mit Geld. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Der Räuber kam kurz nach Ladenschluss: Der 30-jährige Mitarbeiter einer Sportwetten-Bar am Rundeel wollte gerade die Tür abschließen und nach Hause gehen, als ihm von hinten ein spitzer Gegenstand in den Rücken gedrückt wurde. Ein maskierter Mann drängte ihn in die Bar zurück und forderte Geld aus dem Tresor. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Bahngleise. Die sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos.

Der Gesuchte ist laut Polizeibericht etwa 1,85 Meter groß, schlank und spricht deutsch mit osteuropäischem Akzent. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung und hatte sein Gesicht mit einer ebenfalls schwarzen Maske verdeckt.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109-5555 entgegen.

